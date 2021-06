Mircea Coșea: Pensiile speciale vor rămâne așa cum sunt, că e o presiune foarte mare și o teamă a politicienilor / Pensiile primarilor nu pot fi mărite. Prin PNRR, am intrat într-un sistem foarte dur (VIDEO)

Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat luni, pentru B1 TV, că politicienii nu vor avea curajul să elimine pensiile speciale. Acesta a mai afirmat că nu crede că pensiile speciale vor mai fi acordate primarilor, căci Uniunea Europeană nu va permite acest lucru. Țara noastră va primi un împrumut de la UE prin PNRR, dar trebuie să îndeplinească mai multe condiții, altfel finanțarea va fi oprită.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

