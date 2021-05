Mircea Coșea: Suntem într-o situație critică și noi discutăm cu un calm extraordinar. Pensionarii sunt în incapacitatea de a se îngriji și noi vorbim că un om la 70 de ani poate munci, când el merge din spital în spital (VIDEO)

Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat miercuri, pentru B1 TV, că ne aflăm azi într-o situație critică, iar pensionarul român a devenit „cea mai importantă categorie defavorizată”. Vârstnicul român nu este ajutat, la toamnă va avea serioase probleme să-și achite facturile și la iarnă să-și cumpere medicamentele. Iar, în tot acest timp, guvernanții s-au angajat la Bruxelles, în cadrul negocierilor privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), să crească vârsta de pensionare, de parcă un român la 70 de ani e apt de muncă precum un german de aceeași vârstă.

Declarațiile au fost făcute în carul emisiunii ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu pe B1 TV.

