Mircea Diaconu, candidatul independent sprijinit de ALDE și Pro România, crede că un președinte trebuie să poarte discuții cu fiecare om din țară, și nu să-i împartă după calitați morale sau pregătire profesională.



„Eu vorbesc cu toată lumea. Ca președinte, această funcție, instituție nu poate împărți lumea, țara asta, națiunea asta în moral că am spus eu, imoral că a spus altul șamd. Sau ăia, bieții oameni, n-au decât două clase, unul este de la Oxford. Nu-i poți împărți, cu toți trebuie să ai contact, relație și să fii al tuturor. Asta este practica, obligația unui președinte”, a afirmat Mircea Diaconu, joi seară, în direct pe B1TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Așadar, întrebat dacă nu cumva contează și calitatea morală a oamenilor cu care te asociezi, fostul europarlamentar a răspuns: „Ce e aia calitate morală, mai ales dacă ești președinte”.



În acest context, Mircea Diaconu a explicat cum vede el postura de independent, reiterând că un președinte trebuie să-i se adreseze oricărui om, fie el „pușcăriaș” sau „academician”.



„Eu văd a fi independent în felul următor. Nu să mă încui într-o casă, să îmi închid ușile și ferestrele, ci dimpotrivă, că am dreptul sau sunt obligat să vorbesc cu toată lumea din această țară. De la pușcăriaș, până la academicieni. Cu oricine, despre asta e vorba. Statutul acesta l-am practicat și la Parlamentul European, unde au fost chestii foarte interesante de altminteri”, a adăugat Mircea Diaconu.



Întrebat dacă nu cumva se simte folosit în această campanie premergătoare alegerilor prezidențiale, el a răspuns: „Eu cred că sunt folositor. Pe bune, nu sunt folositor? M-ați chemat să mă acuzați?”.

