Mircea Diaconu, despre intervenția Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018: „Dar, pentru Dumnezeu, au dat foc, ce să fi făcut jandarmii dacă au dat foc?”

Mircea Diaconu, candidat la prezidențiale cu susținerea ALDE și a Pro România, pare că nu vede nimic în neregulă la intervenția Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018. „Dar, pentru Dumnezeu, au dat foc, ce să fi făcut jandarmii dacă au dat foc?”, a spus prezidențiabilul, într-un interviu pentru HotNews.

„Avem legi. Dacă termenii unei astfel de întâmplări nu sunt prestabilite, nu are cum să se ajungă decât la haos. Țara nu este administrată de 30 de ani. Dacă nu s-au ocupat înainte autoritățile să își ia măsuri, s-a ajuns într-un punct în care nu mai înțelege nimeni ce e. Am văzut imaginile. Am văzut cum au dat foc. Dacă te apuci și dai foc...așa ajungi la demență”, a declarat Mircea Diaconu.

Întrebat de jurnaliștii HotNews dacă a văzut imaginile cu oamenii bătuți, candidatul a răspuns: „Da, domne, am văzut. Când s-a ajuns la ce s-a ajuns, trebuie să vină autoritățile și să pună pe justiție tot. De ce nu rezolvă justiția asta? Trebuie să o facă foarte repede. Singurul lucru pe care îl putea face președintele - să ceară autorităților să pună adevărul pe masă cât mai repede, nu să spună el cine e vinovat. Și unii, și alții au răni. Trebuie văzut unde sunt rănile, le pansăm și căutăm calea de mers împreună”.

El l-a criticat pe președintele Klaus Iohannis pentru că s-a pronunțat asupra vinovăției jandarmilor.

„Eu nu pot să spun, că nu am fost acolo, dacă intervenția Jandarmeriei a fost disproporționată. Eu nu aș fi spus, ca președinte, cine e de vină. Pentru Dumnezeu, au dat foc, ce să fi făcut jandarmii dacă au dat foc? Eu nu mă pronunț. Eu mă pronunț pe tema asta doar după ce se va pronunța justiția. Cine compară ce a fost atunci cu mineriadele, e profund greșit. O să vedem ce spune justiția, trebuie să fim corecți cu legea”, a mai declarat Mircea Diaconu.