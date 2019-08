Mircea Diaconu, chemat la discuții de ALDE și Pro România pentru susținerea candidaturii sale la prezidențiale: 'După cum arată lucrurile, probabil că Tăriceanu se retrage din cursă'

Actorul şi fostul europarlamentar Mircea Diaconu şi-a anunţat duminică intenţia de a candida ca independent în alegerile prezidenţiale din luna noiembrie. Acesta a spus, luni, la RFI, că a fost chemat deja la discuţii cu ALDE şi Pro România, în vederea susţinerii sale în cursa prezidenţială.

”Am primit telefon și m-au chemat la o discuție, asta și fac acum, mă duc. Ce am zis ieri că nu voi negocia, termenul rămâne în continuare așa, nu voi negocia, pentru că n-am ce negocia. De pe o asemenea postură cineva vrea să mă sprijine, e în regulă, mă bucur și văd termenii sprijinului, atât, dar nu negociez nimic, că n-am ce să dau”, a declarat Diaconu.

Întrebat ce părere are despre ipoteza apărută în presă, potrivit căreia Călin Popescu Tăriceanu se va retrage din cursa prezidențială și va face o alianță cu Pro România, iar cele două formațiuni îl vor susține pe el la Președinție, Mircea Diaconu a răspuns: ”După cum arată lucrurile, apropo de telefonul de aseară târziu și de faptul că mă duc acum la discuțiile astea, probabil că așa și va fi, însă nu mă duc să negociez, ci mă duc să înțeleg termenii și da, să negociez, dacă vreți sau să securizez termenii relației”.

Fostul senator liberal şi ministru al Culturii a făcut acest anunţ de pe treptele Ateneului Român.

"Am ales să fac această conferință de pe scările Ateneului pentru că această clădire este o formă de civism a poporului român. Astăzi pare că nimic nu se mai poate, toate canalele sunt blocate. Eu vorbesc despre rădăcini, este vorba despre puncte identitare, ori un popor are nevoie de rădăcini. Ceva care crește fără să aibă rădăcini nu are nicio șansă. Cred că acest loc poate fi un punct de renaștere a nației.

Intenția mea este de a încerca să candidez la prezidențiale. Azi doar spun că aș încerca pentru că sunt enervat, nemulțumit. Faptul că vreau nu este suficient, pentru că este nevoie de 200.000 de semnături, aproape imposibil de strâns de către un om cu 2 mâini și 2 picioare. În 2014 am primit sprijin din partea oamenilor și cer în acest moment același gen de sprijin.

Noi în momentul ăsta funcționăm anormal: un partid își pune președintele de partid să candideze la prezidențiale, el câștigă alegerile și își dă demisia formal, pentru că el nu poate fi președintele tuturor. Ori funcția de președinte nu este una politică, cel puțin așa scrie în constituție.

Eu cer sprijinul pentru un vis, nu este nicio negociere. Eu vreau au altfel de demers și mă bucur de orice sprijin al oricui, ALDE, Pro România și oricine mai dorește să-mi ofere sprijin. Eu îmi doresc să discut cu toată lumea, nu bat la nicio ușă, ușa este a mea. Eu sunt un om banal, cel mai banal om din România, am doar două mâini și două picioare. Sunt un om cu doar două nume, printre puținii oameni din România, dar tocmai de aceea sunt un om banal.”, a spus Mircea Diaconu.