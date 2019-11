Mircea Diaconu, reacție la sondajul care îl plasează pe locul 2 la prezidențiale

Mircea Diaconu, candidat la prezidențiale cu susținerea ALDE și Pro România, a declarat că a ales să-și facă într-un fel campania și așa va merge până la capăt, indiferent ce-i arată sondajele.

Prezidențiabilul a făcut declarația în contextul în care un sondaj IMAS dat publicității în această săptămână l-a poziționat pe un surprinzător loc 2 în preferințele românilor (Detalii AICI)

„Sondajele sunt în mişcare, zi de zi se pot mişca, nu are niciun sens să mă uit acolo. Cineva mi-a zis să mai fac nu ştiu ce ca să cresc, dar eu nu fac nimic în alt fel. Dacă mi-am propus să fac într-un fel campania, aşa o fac până la capăt. Nu reglez şi nu fac ceva în funcţie de asta. (...) Dacă intru îl turul al doilea? Sunt subiecte largi, de poziţionare pentru turul întâi şi sunt alte subiecte care se adaugă pentru turul al doilea. Aşa am simţit treaba asta, nu am gândit-o, nu am niciun expert. Eu fac în această campanie exact ce trebuie şi cum simt”, a declarat Mircea Diaconu, citat de Agerpres.

În ciuda susținerii de care beneficiază din partea formațiunilor lui Tăriceanu și Ponta, Diaconu insistă că el este un candidat independent: „Ştiu să trăiesc în lumea politică sau cu ea, ca independent. Aşa rămâne statutul meu, de independent. Nu am să intru în niciun partid, cât voi trăi. Voi continua să fiu o voce câtă vreme o să întrebe cineva”.