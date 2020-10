Mircea Drăghici, fostul trezorier al PSD, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare (VIDEO)

Deputatul Mircea Drăghici, fostul trezorier al PSD, a fost condamnat, joi, la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul subvențiilor pentru partid. Decizia aparține Curții Supreme și nu este definitivă. Fostul social-democrat a fost găsit vinovat pentru o infracțiune de delapidare și pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. În schimb, a fost achitat pentru o altă infracțiune de delapidare, deoarece PSD nu s-a constituit parte civilă în dosar.

Drăghici a primit 4 ani pentru utilizarea subvențiilor partidului în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate și 3 ani pentru delapidare. Cele două pedepse au fost contopite, așa că fostul social-democrat va executa, dacă sentința rămâne definitivă, pedeapsa de 4 ani de închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Totalul este de cinci ani de închisoare.

De asemenea, lui i-au fost interzise mai multe drepturi, între care cel de a fi ales în autorităţile publice sau în oricare alte funcţii publice sau cel de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Judecătorii au mai dispus confiscarea de la Drăghici a sumei de 19.000 euro.

El a fost achitat în cazul unei a doua infracțiuni de delapidare deoarece partidul din care face parte, PSD, nu s-a constituit parte civilă în dosar.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.S-A SINUCIS! Din păcate, e știrea momentului în România