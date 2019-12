Prefecții PSD demisionează înainte să fie revocați din funcții. Mircea Duşa, și-a anunțat, marți, demisia din funcția de prefectul al judeţului Mureş, la circa 5 săptămâni de la instalarea noului Executiv.

"Motivele sunt mai multe, dar eu sunt un om cu demnitate şi onoare şi tocmai de aceea am făcut acest lucru (...) Văd vorbind pe la televizor tot felul de doamne şi de domni vorbind despre meritocraţie, despre experienţă în administraţie, despre profesionalism şi cred că eu, care am vreo 40 de ani de administraţie vechime, începând cu vreo trei mandate de primar şi viceprimar, unul de prefect, trei mandate de parlamentar, unde am îndeplinit şi funcţii de conducere, fie că erau de preşedinte de comisie sau vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor sau liderul celui mai mare grup parlamentar din Camera Deputaţilor, de asemenea şi vreo trei mandate de miniştri - ministru pentru Relaţia pentru Parlamentul, ministrul Administraţiei şi Internelor, ministrul Apărării, secretar de stat şi din nou prefect, cred că nu am suficientă experienţă şi e necesar ca specialişti în domeniu să vină să gestioneze problemele administrative, economice şi sociale din judeţ", a spus Duşa, potrivit Agerpres.



Mircea Duşa a afirmat că "nu aleargă după funcţii".



"Un motiv mult mai serios este acela că, în conformitate cu prevederile legii, prefectul are câteva atribuţii importante şi una dintre atribuţiile importante este urmărirea obiectivelor din programele de guvernare şi eu nu pot fi demagog şi am şi demnitatea necesară, nu pot să vorbesc despre un program de guvernare, de exemplu creşterea salariilor, a punctului de pensie, dar şi alte obiective din programul de guvernare şi mâine să vorbesc despre îngheţarea salariilor, despre măsuri de austeritate sau alte măsuri din acestea care sunt restrictive. Demnitatea mea este mai presus decât o funcţie şi nici nu alerg după funcţii", a mai spus el.