Reacții după ce Geoană a ajuns în conducerea NATO / Tăriceanu: L-am încurajat încă de acum câteva luni! Îi urez succes

Ministrul Afacerilor Europene l-a felicitat pe Mircea Geoană pentru numirea în funcţia de secretar general adjunct al NATO. George Ciamba și-a exprimat convingerea că ”va face tot posibilul pentru a îmbunătăţi securitatea şi apărarea noastră comună”.

”Îl felicit pe colegul şi prietenul meu Mircea Geoană pentru numirea sa ca secretar general adjunct NATO”, a scris, pe Twitter, ministrul George Ciamba.

La rândul său, Rareş Bogdan (PNL), liderul delegaţiei europarlamentarilor români din PPE, a subliniat că desemnarea lui Geoană în fruntea NATO aduce un plus României: ”Orice român care ocupă o funcție importantă la nivel internațional aduce un plus României. Singura noastră șansa este priceapa lumea ca suntem deschiși la minte și serioși in orice poziție la nivel european sau internațional, poziție in instituții publice sau in corporații private”.

Și Călin Popescu Tăriceanu a avut o reacție, spunând că încă de acum câteva luni l-a încurajat pe Geoană.

”Desemnarea unui român în funcția de secretar general adjunct al NATO demonstrează rolul pe care țara noastră îl are în configurația alianței, de aliat-cheie, mai ales în Europa. Am încredere că Mircea Geoană va contribui, din această funcție, la consolidarea rolului României în NATO. Dincolo de diferențele noastre de viziune asupra politicii pe care le-am avut de-a lungul timpului, mă bucur pentru Mircea Geoană și îi urez succes! L-am încurajat pe Mircea Geoană încă de acum câteva luni de când mi-a spus despre proiectul lui și cred că e omul potrivit la locul potrivit!”, a scris Călin Popescu Tăriceanu, pe Facebook.