Mircea Geoană, la Palatul Victoria după mesajul transmis de Viorica Dăncilă: 'Inima mea rămâne altăuri de foștii colegi din PSD'

Întâlnire de grad zero la Palatul Victoria. Mircea Geoană a mers, miercuri, la Palatul Victoria, pentru o discuție cu Viorica Dăncilă, dupăce premierul a transmis un semnal important pentru întoarcerea acestuia în partid.

Cu doar câteva zeci de minute înainte de întrevederea de la Guvern, Geoană a scris pe Facebook că “inima sa va rămâne fidelă PSD” însă planurile sale immediate “nu includ revenirea în politica militantă”.

“Inima mea va ramane intotdeauna fidela social democratiei, ideilor progresiste si valorilor democratice europene. Inteleg si incurajez nevoia PSD de a depasi o perioada grea care, netratata cu curaj si responsabilitate, are potentialul de a pune sub semnul intrebarii soarta acestui mare partid romanesc. Raman alaturi de fostii mei colegi si colege, insa planurile mele imediate nu includ revenirea in politica militanta”, a scris fostul candidat la prezidențiale din partea PSD.

Amintim că Mircea Geoană a fost exclus din PSD în noiembrie 2011.

"Faptul că vrem să deschidem larg porțile și cei care vor să vină alături de noi vor fi întotdeauna bineveniți. Bineînțeles că și Mircea Geoană și alți colegi care vor să vină alături de PSD vor avea loc. Eu îmi doresc toți oamenii de bună credință și care chiar dacă au plecat din varii motive sufletul lor a rămas tot alături de social democrați", a declarat Dăncilă, miercuri dimineață.