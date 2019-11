Mircea Marian: USR o să se ducă la vale dacă nu se uită la ce a greșit. Dacă nu atacau RISE Project, ancheta nu avea un impact atât de negativ asupra lui Barna / Ghinea e cea mai cumplită dezamăgire (VIDEO)

Mircea Marian, senior editor la Newsweek România, a declarat, pentru B1 TV, că USR are șanse să-și revină după eșecul de la prezidențiale doar cu o condiție: să se evalueze, să-și facă autocritica și să schimbe ce a făcut greșit.

În emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Mircea Marian a criticat atitudinea europarlamentarului USR Cristian Ghinea, care a dat vina pe „clasa politică veche + goarnele media” pentru eșecul lui Dan Barna de la prezidențiale.

Jurnalistul a afirmat că s-a săturat ca USR să dea vina pe presă pentru propriile greșeli.

„Cred că Ghinea era foarte supărat. E o persoană inteligentă cred eu, dar a vrut să paseze responsabilitatea către alții și a preluat exact limbajul lui Dragnea și a lui Codrin Ștefănescu. E o prostie și arată că nu are capacitate autocritică. De altfel, în USR e o mare nemulțumire față de Ghinea... Apoi a încercat s-o dreagă, dar a fost prea târziu. A încercat s-o dreagă, spunând că trompetele din presă sunt de vină. Eu m-am săturat ca USR să dea vina pe presă, în loc să se uite în interior la ce au făcut ei. Dacă nu atacau RISE Project, ancheta lor nu avea un impact atât de negativ asupra lui Barna”, a declarat Mircea Marian, pentru B1 TV.

Marian este de părere că ancheta RISE Project despre Dan Barna nu putea avea un impact devastator asupra acestuia, mai ales că materialul era unul extrem de sofisticat. Ce a supărat, însă, electoratul a fost reacția postacilor USR față de munca jurnaliștilor RISE: „Ancheta era foarte sofictiscată. Nu s-ar fi răspândit, nu ar fi avut un efect dezastruos asupra lui Barna, dar când s-au năpustit toți postacii lui Caramitru și i-au linșat pe ziariștii ăia care până ieri erau foarte O.K. cu USR, atunci a existat o majoritate tăcută, care a văzut și și-a zis: ”domnule, poate chiar e problemă cu Barna dacă tot se consumă atâta energie împotriva lor”. Ei le-au spus apoi prietenilor și rudelor că poate și ăsta e corupt. Cred că atacul USR asupra RISE a produs un impact mult mai rău decât dacă tăceau sau reacționau profesionist. Eu am citit ancheta aia și abia dacă am priceput ceva. Eu vă spun sincer, nu mă pricep la fonduri europene n-aș fi băgat în seamă ancheta, dar când am văzut cum s-au năpustit oamenii USR asupra RISE m-am înfuriat. Oricât e de nasoală presă, e nevoie de ea și eu îmi iubesc meseria”.

Jurnalistul Newsweek a mai precizat că îl cunoaște pe Ghinea de foarte mulți ani și nu-și explică schimbarea prin care a trecut acesta, de la un om inteligent la un oportunist: „Eu nu știu ce-i în capul lui Ghinea. Ghinea e cea mai cumplită dezamăgire, pentru că-l știu de când era ONG-ist, când aveam și eu emisiuni și-l invitam. Era o persoană foarte inteligentă, foarte citită și a devenit un oportunist. A făcut parte din campania de răsturnare a lui Nicușor Dan, ca să-l pună pe Barna în fruntea USR, iar ca parlamentar a fost zero, iar la Parlamentul European e tot zero. E unul dintre membrii Renew Europe cu cea mai slabă activitate dintre români”.

Mircea Marian a mai afirmat, pentru B1 TV, că USR se poate redresa după eșecul de la prezidențiale doar dacă face o analiză asupra propriei atitudini și schimbă ce e greșit: „600.000-700.000 de voturi pierdute pot fi recuperate dacă oamenii se uită în oglindă și întreabă ce au greșit. Dar acum eu nu văd niciun pic de spirit autocritic, ba chiar același lozinci. O să se ducă la vale dacă nu se uită atent la ce au greșit. În București au scăzut de la 39% la 25% în cinci luni...”.