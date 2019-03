PSD-iștii au depus, marți, la Biroul Electoral Central (BEC) lista pentru europarlamentare.

Secretarul general al partidului, Codrin Ștefănescu, a declarat ulterior că social-democrații vor organiza mitinguri în toată țara și campanii alături de sindicate pentru a convinge electoratul să-i voteze la alegerile din 26 mai.

"Am strâns 1.350.000 semnături. Am fost foarte bine primiti in teritoriu, daca am fi continuat inca o saptamana, depaseam 2 milioane semnături. De azi pornim in campanie, dupa masa avem prima intalnire cu sindicatele care sunt alaturi de PSD, urmeaza campania de mitinguri in toata tara, vom fi prezenti printre oameni non-stop, de acum pana in ziua alegerilor", a declarat Codrin Stefănescu la sediul BEC, potrivit stiripesurse.ro