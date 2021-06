Modificări în regulamentul CNATDCU. Sorin Cîmpeanu: „Consiliul e un organism științific și nu funcționează pe principiul loto, în care îți iei bilet de câte ori vrei până iese cum vrei tu” (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat, marți, o serie de modificări ce ar putea fi aduse modului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). „Propunerea e ca, din acest moment, indiferent de porțiunea din teză vizată într-o sesizare, teza să fie analizată în ansamblu”, a spus, printre altele, ministrul. Acesta a explicat și situația în care o sesizare la CNATDCU poate fi respinsă: „Dacă reclami de 2 - 3 ori același lucru, în aceeași teză, pentru același om, nu e un lucru serios. CNATDCU e un organism științific și nu funcționează pe principiul loto, în care îți iei bilet de câte ori vrei până iese cum vrei tu”.

