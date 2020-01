Ce spun votanţii despre primarul care a făcut sex cu două minore traficate: „A făcut de toate, a dat la lume. Cel mai bun băiat a fost Damian Butnariu” (VIDEO)

Mulți dintre sătenii din Mogoşeşti Siret nu cred că primarul lor ar fi avut relaţii sexuale cu minore în primărie. Oamenii îl descriu ca fiind un familist convins şi un bun gospodar şi cred că acuzaţiile sunt minciuni inventate de adversari politici, care vor să-i ia locul. Damian Butnariu a anunţat public că a cerut să fie suspendat din funcţia de membru al PNL Iaşi, informează B1 TV.

De câteva zile, comuna Mogoşeşti Siret din Iaşi e în fierbere. Sătenii nu mai au linişte de când au aflat că primarul lor este acuzat că ar fi întreţiunt relaţii sexuale cu minore. Vorbesc între ei şi îşi fac cruce şi spun că edilul lor nu ar fi în stare de aşa ceva.

