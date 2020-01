Guran, în ianuarie: „Barna va trebui să joace un rol important în campaniile viitoare” / Guran în octombrie, despre „deșteptul de Barna”: „Nu distruge doar USR. Distruge și speranțele noastre” (VIDEO, FOTO)

Moise Guran a anunțat, miercuri seară, că renunță definitiv la cariera de jurnalist, pentru că nu mai poate sta pe margine, și se va implica în politică. Mai precis, se va înscrie în USR și va contribui la procesul de fuziune a Uniunii cu PLUS. De altfel, acesta a precizat că va avea discuții chiar de acum cu partenerii de alianță ai USR-iștilor. A făcut toate aceste afirmații într-o conferință de presă comună cu liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna. Același Barna pe care l-a criticat dur în precampanie și în campania pentru prezidențiale și același Barna despre care, cu doar câteva luni înainte, scria că „nu distruge doar USR. Distruge și speranțele noastre de schimbare a României”.

„Eu am considerat că Dacian Cioloș ar fi fost un candidat mai bun la prezidențiale, având în vedere contextul de la vremea respectivă. În momentul de față, însă, Dan Barna a luat 15% la prezidențiale. Nu e puțin. Nu e deloc puțin și cred că Dan Barna va trebui să joace un rol important în continuare în campaniile viitoare, având acest capital politic care nu e de lepădat. Alegerile prezidențiale au trecut. Acum ne concentrăm pe ceea ce urmează. Dan Barna e un om cu 15% voturi numărate”, a declarat fostul jurnalist Moise Guran, în conferința în care a anunțat implicarea în politică de partea USR-PLUS.

