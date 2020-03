Surse: Moise Guran a anunțat conducerea USR că nu mai vrea să coordoneze campaniile Alianței. Ce declara în ianuarie: „Am comentat suficient de pe margine. Următorii 4 ani sunt esențiali pentru noi”

Moise Guran a anunțat Biroul Național al USR că nu mai vrea să coordoneze campaniile electorale ale USR-PLUS din motive personale, informează G4Media, care citează mai multe surse.

„Vedem dacă mai rămâne membru USR”, au mai declarat sursele citate de G4Media.

La mijlocul lunii ianuarie, Moise Guran a anunțat că renunță definitiv la jurnalism și se alătură proiectului USR-PLUS, pentru că s-a săturat doar să stea să comenteze de pe margine. A făcut toate aceste afirmații într-o conferință de presă comună cu liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna. Același Barna pe care l-a criticat dur în precampanie și în campania pentru prezidențiale și același Barna despre care, cu doar câteva luni înainte, scria că „nu distruge doar USR. Distruge și speranțele noastre de schimbare a României”.

Guran a recunoscut că a lucrat la programe ale USR și PLUS încă din toamna anului 2018 și nu consideră asta conflict de interese, deși, în aceeași perioadă, făcea ”jurnalism” și chiar a ”moderat” o ”dezbatere” în campania pentru primul tur al prezidențialelor, la care a participat și candidatul de atunci al alianței, Dan Barna.

Ce declara Guran pe 15 ianuarie:

„Am decis să renunț la cariera mea de jurnalist definitiv. Am comentat suficient de pe margine. Eu consider că următorii patru ani sunt esențiali pentru noi, cei care am fost în stradă, am vrut să apărăm democrația și să dăm un alt curs acestei țări.

Vreau să mă înscriu în USR, deși sunt mai apropiat ca vârstă și mod de a gândi de cei din PLUS, pentru că USR reprezintă o altă generație.

O să-mi folosesc cât mai mult experiența mea de moderator pentru a face această echipă USR-PLUS coerentă pentru guvernare.

Am intrat în politică să vedem dincolo de interesul unui partid sau al altuia. Mă interesează ca după alegerile parlamentare, România să aibă o majoritate benefică, nu una penală”.