Moise Guran a anunțat, miercuri, că renunță definitiv la cariera de jurnalist, pentru a îmbrăca haina de politician, astfel că a semnat adeziunea la USR și a participat la ședința de Birou Politic a Uniunii. El va sprijini formațiunea condusă de Dan Barna la cele două teste electorale din 2020, alegerile locale și parlamentare.

„Așa că, da, intru în politică. Las totul în urmă, definitiv, căci nu există cale de întoarcere la meseria pe care am făcut-o până acum, pentru a merge acolo unde se iau decizii. Am comentat de pe margine suficient, am dezbătut idei, le-am susținut și am insistat pe ele până la obsesie uneori, am insistat să mă contraziceți și să gândiți critic, cu propria minte, ceea ce vă spun eu sau alții ca mine, acum cred că este nevoie și de mine și de tine acolo unde ideile devin realitate”, a declarat Moise Guran, miercuri.

Figură publică foarte cunoscută pentru cei care urmăresc scena politică, Moise Guran a fost implicat de-a lungul carierei în mai multe episoade foarte controversate.

Teoria conspirației privind atentatele teroriste din 11 septembrie

Primul dintre acestea a avut loc în perioada în care Moise Guran lucra pentru Antena 1. Atunci, Moise Guran a prezentat public o teorie a conspirației halucinantă. Mai exact, în direct, acesta a vrut să acrediteze ideea că pe bancnota de 20 de dolari se află secretul atentatelor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

Astfel, Guran a făcut în direct demonstrația că, împăturind bancnota de 20 de dolari, s-ar vedea fumul de la clădirea Pentagonului, dar și turnurile gemene din New York doborâte în urma atentatului terorist în 11 septembrie 2001.

Alerta de cutremur de 10 grade

După ce a oprit emisiunea sa economică, care i-a adus o reputație de analist extrem de fin, Moise Guran a lansat o aplicație de știri, dar și de alerte. Doar că, în martie 2017, aceasta a dat o eroare care a provocat panică în rândul populației.

„Vrancea a detectat un cutremur de 10 grade magnitudine Richter, produs la o adâncime de 10 km. Păstraţi-va calmul şi mergeţi cu familia sub o grindă solidă!", a fost mesajul primit de cei care își instalaseră aplicația.

Bineînțeles, alerta a fost una falsă, iar Moise Guran a ieșit public și a îndreptat toată vina spre hackerii care au spart aplicația, dar a arătat cu degetul și spre Rusia.

„Vă mărturisesc că acest tip de farsă nu l-am anticipat. Este vina mea şi îmi asum responsabilitatea. Am plecat de la premisa că noi suntem atât de bine securizaţi (cine îşi imaginează că dacă Biziday e o aplicaţie gratuită e făcută pe genunchi, de voluntari sau fără investiţii se înşeală grav) încât nu poate trimite altcineva decât noi o ştire. O notificare. Asta a fost vineri seara – o notificare în care putea să scrie că e un accident pe autostradă. Cine a reuşit să facă asta putea să scrie cuvinte injurioase sau putea să scrie că a murit Iliescu (cum am văzut apoi glume pe Facebook). În loc de asta, a ales să încerce să panicheze utilizatorii aplicaţiei, pe data de 3 martie, în preziua cutremurului din 1977, un moment în care pe toate televizoarele se vorbea de cutremur. De ce? Cui podest? Nu ştim încă, dar vom încerca să aflăm, am comandat un audit de securitate şi voi depunde o plângere la Poliţie. Vom reuşi? Eu vă pot promite că nu vom precupeţi niciun efort să aflăm şi să dăm chiar noi ştirea“, spunea Moise Guran.

Fake news despre românii inactivi

În septembrie 2018, Moise Guran devenea din nou ținta criticilor după publicarea unui material al PRO TV, cu titlul „Românii care stau degeaba. Din ajutoare sociale și alocații iau cât ar lua dacă ar munci cu ziua”.

Reportajul vorbea pe larg despre românii care refuză să muncească și trăiesc din ajutoare sociale și alocații și avansa o cifră de 4,3 milioane de persoane.

„În realitate, numărul beneficiarilor de ajutor social continuă să scadă cu aproximativ cinci mii de dosare lunar, ajungând în iulie 2018 (ultima pentru care sunt disponibile date) la 194 946 de beneficiari (persoane singure sau familii). Dintre beneficiari de VMG, 43% sunt persoane singure, adesea bolnave care iau VMG pentru asigurarea de sănătate, iar restul familii. În total, vorbim de 480 810 de persoane pentru care se acordă ajutor social. Dintre aceștia, 183 921 sunt copii, iar 42 710 sunt pensionari. 84% dintre beneficiarii de VMG locuiesc în mediul rural, iar 85% au cel mult 8 clase terminate. Cine credeți că-i angajează? AJOFM nu are cursuri de calificare decât pentru cei cu cel puțin 8 clase, condiție pe care o pun și o bună parte din angajatori”, explică deputatul independent Adrian Dohotaru, într-o postare pe Facebook.

Jurnalistul Iulian Anghel a făcut și o demonstrație a faptului că reportajul PRO TV este „un exemplu perfect de fake news”, lucru pe care-l admite chiar și autorul articolului, la final: „Daca scădem studenții și pensionarii, rezultă 4,3 milioane de persoane. Dar în acest număr sunt incluse și persoanele plecate în afara țării. (aprox 3,5 milioane oficial, peste 4 milioane neoficial)". Adică susții că 4,3 milioane de români stau degeaba, dar 4 milioane dintre aceștia sunt plecați în străinătate. Adică stau degeaba acolo?”.

„Moise Guran dezinformează publicul și produce fake news. Da, avem 4,3 milioane de persoane inactive în România, dar dintre acestea o mică parte sunt beneficiari de ajutoare sociale (500 000 de beneficiari de VMG, dintre care foarte mulți copii). Nimeni nu îi ține în spate pe «puturoșii» inactivi stigmatizați de Guran. Se descurcă singuri, trăiesc cum pot - exact cum e visul umed neoliberal al promotorilor pieței libere. Doar că e greu pt Guran să accepte că piața liberă eșuează și produce și pierdanți. Mai bine dăm cu piatra în ei, nu-i așa?”, arăta și Victoria Stoiciu, coordonator de programe la Fundaţia Friedrich Ebert România.

De ce a pierdut Moise Guran aproape 300.000 de lei și cum s-a jignit și scuipat cu fostul director de marketing al TVR

În urma unui proces de natura comercială între Biziday Consulting SRL și Anna Media SRL (firma soțului fostului director de marketing și vânzări al TVR, Anca Gheorghe), Tribunalul București a hotărât că firma lui Moise Guran trebuie să plătească aproximativ 300.000 daune reprezentând contravaloare servicii și dobânzi penalizatoare.

O rapidă căutare pe net din anii în care cele două firme colaborau ne aduce în față, în primele rezultate pe Google, acuzele aduse de Stelian Negrea lui Moise Guran:

Cum se fac afaceri cu statul român: „Moise Guran nu dă nimic TVR din încasările din publicitate din emisiunea "Biziday", în schimb oferă 20% TVR dintr-o pastilă de 1,5-3 minute - Clubul celor care muncesc în România", spunea Stelian Negrea pe blogul personal.

În polemica iscată în acea perioadă, jurnalistul Costi Rogozanu atrăgea atenția că un astfel de contract cu postul public nu ar fi fost niciodată posibil să se fi incheiat și cu un post privat: „Moise Guran își descrie singur și indignat superprivilegiile pe care nu le-ar fi pupat la nici un post privat în ultimii 5-6 ani, totul lasându-se cu profit frumos pentru el și ceva firimituri pentru postul public. Și dup-aia îi cere demisia lui Tănase (un alt aberant care urlă împotriva babelor care-i plătesc taxa). Bai, orice, dar nu ne luați de proști”, scrie Rogozanu pe Facebook.

În cadrul acestei înțelegeri financiare încheiate de Moise Guran prin firma sa cu televiziunea publică, a apărut la un moment dat ca parte și Anca Gheorghe, fost director de vânzări și marketing al TVR, cunoscătoare foarte bună a sistemului și o punte de legatură între oamenii cheie din TVR și Moise Guran.

Este vorba despre un contract care a avut ca obiect activități de vânzare și servicii de management al vânzării. Societatea Anana Media - care aparține lui Adrian Gheorghe, soțul Ancăi Gheorghe - a încheiat la data de 1 august 2013 contractul nr 101 pe perioadă determinată până la data de 31 decembrie 2015, cu posibilitatea prelungirii.

Contractul prevedea ca firma Ana Media să încaseze un procent de 20% din contractele de publicitate pe care le făcea pentru Biziday (emisiune, site). Anca Gheorghe i-a propus această colaborare în iunie 2013, asta după ce începând cu data de 1 februarie 2013 nu a mai ocupat funcții de conducere la TVR. Propunerea - spun ambii - ar fi venit și pe fondul relațiilor de amiciție pe care le aveau din toamna anului 2010, fiind chiar prieteni buni de familie. Moise Guran spune că a acceptat colaborarea, întrucât voia să se concentreze mai mult pe partea de jurnalism, iar timpul nu-i mai permitea antamarea unor contracte de publicitate, publicitate pe care el o dorea directă și nu prin intermediari (firme de publicitate).

Doar că în mai 2014, Moise Guran i-a suspectat pe cei doi că ar negocia contracte în numele Biziday, fără acordul lui și a propus rezilierea contractului, întâlnindu-se în acest sens cu avocații în vederea medierii.

Inițial, au ajuns la înțelegerea că acel contract să mai continuie până în luna septembrie 2014, întrucât aveau înțelegeri în derulare. Doar că a doua zi după întâlnirea de mediere, Guran a tăiat accesul la mail al firmei Anna Media și a întrerupt orice legătura cu ei, "neonorând partea finaciară din contractul cu Anna Media și anume sumele de bani pentru contractele deja încheiate în perioada derularii contractului".

Ulterior, Moise Guran a făcut plângere la poliție împotriva societății și a familiei Gheorghe pentru înșelăciune, doar că Poliția și, ulterior, Parchetul Judecătoriei Sectorului 4 au clasat cauza pe motiv că fapta reclamată nu este prevăzută de codul penal. Guran a reclamat că aceștia ar fi avut intenția să-l înșele, dar și că dna Gheorghe nu se pricepea la contracte, ea luând model cu copy/paste - aproape în totalitate - din contractele pe care le încheiase la TVR .

Drept urmare, Anna Media a deschis proces în instanță, invocand faptul că Moise Guran a fost de rea credință și a plătit Anna Media doar 45.901 euro, în condițiile în care ar fi trebuit să mai dea 559.915,02 lei. Societatea susține că toate contractele ar fi fost ofertate și manageriate de Anna Media SRL.

Printre clienți s-au numarat Toyota, Edenred,Ford, Honda, Metro, Aliantz Asigurari, Dacia, Banca Transilvania.

La vremea respectivă, spune Moise, TVR nu mai plătea nimic Biziday, iar Biziday a primit (în schimbul banilor să zicem așa) dreptul de a vinde jumătate din spațiul de publicitate. În plus, Biziday dădea TVR 20% din parteneriate doar pentru asigurarea spațiului de emisie. Finanțarea Biziday în perioada septembrie 2013 - iunie 2014 a fost asigurată în principal de Petrom - OMV.

Din dosar reiese că cei doi s-ar fi certat la mediere și că Moise Guran ar fi declarat „Doamna Gheorghe m-a scuipat părăsind negocierile".

„Acolo, nu este vorba despre o datorie, e vorba despre niste relații contractuale, pe care le-am negociat, e un proces comercial.

Doamna nu mai lucra la TVR în acea perioadă. Nu se suprapune perioada în care doamna a contractat cu perioada în care era director la TVR. Din contra, am fost prejudiciat pentru că anumite lucruri le-a băgat pe post tocmai că le avea înainte.

Asta am reproșat, asta se află și la dosar, din cauza asta nu am vrut să-I plătesc toți banii, ci doar o parte dintre ei.

Am făcut apel imediat după pronunțarea sentinței, adică în ianuarie, iar acea sentință nu este definitivă, e o sentință comercială, nu mă judec eu, ci se judecă firma Biziday Consulting SRL. Nu e un proces al meu", declara, în 2017, Moise Guran pentru B1.RO.

Analize economice despre legi în favoarea fondurile de asigurări private pentru care joacă în reclame

La finalul lui 2018, Moise Guran a fost acuzat de către jurnalistul Costi Rogozanu că nu este deontologic ca un jurnalist să apară într-o reclamă cumpărată de fondurile de asigurări private, iar apoi să semneze ”analize economice despre legi care nu le convin acelorași fonduri”.

”L.E. Moise Guran spune că nu a luat bani pt reclamă. I-am explicat mai jos că și să faci PR voluntar unor companii private nu e acel serviciu public numit jurnalism. E lobby și PR, avantajele venind ele indirect.

M-am luat aseară (marți - n.r.) puțin de Moise Guran, din motive de deontologie ziaaristică. Nu credeam că trebuie să mai și explic de ce. Și nici nu explic doar repet: pur și simplu nu poți să apari într-o reclamă cumpărată de fondurile de asigurări private și dup-aia să scrii ”analize” economice despre legi care nu le convin acelorași fonduri. Oricât de proaste ar fi legile alea. Simplu”, a scris, inițial, Costi Rogozanu, pe Facebook.

Ulterior, cei doi au avut un schimb dur de replici în cadrul unei emisiuni televizate:

Costi Rogozanu: Am înțeles că iubiți băncile, eu nu le iubesc. Asta e, iubiți-le în continuare.

Moise Guran: Vedeți că și aseară m-ați acuzat de niște lucruri pentru care vă pot da în judecată.

Costi Rogozanu: Vă rog, mâine, să mă dați în judecată. Acum, dacă m-ați provocat, vă explic în două secunde. Dacă participați într-o campanie de PR, atunci vă asumați.

Moise Guran: Vă referiți la fondurile de pensii private?

Costi Rogozanu: Este o campanie de PR.

Moise Guran: Eu am anunțat de la început că am participat gratuit și voluntar ca să conștientizeze lumea pericolul a ceea ce se întâmplă astăzi.

Costi Rogozanu: Este o campanie de PR pentru un business.

Moise Guran: Cum să mă acuzi că am luat bani?

Costi Rogozanu: Nu, nu te-am acuzat că ai luat bani. Am zis că ai participat la o campanie de PR.

Moise Guran: Domnul Rogozanu a vorbit aseară la Realitatea...

Costi Rogozanu: Eu aseară, la Rareș Bogdan, am spus foarte clar că nu sunt de acord ca un ziarist care participă la o campanie de PR să scrie analize.

Moise Guran: Realitatea a luat bani, eu nu am luat. Dumneavoastră v-a plătit salariul Realitatea din banii ăia, eu n-am luat bani.

Costi Rogozanu: M-ai văzut participând la vreo campanie de PR?

Moise Guran: Eu am participat voluntar la o campanie de conștientizare, dar Realitatea sunt sigur că a luat bani pe publicitate pentru respectivul spot, ca să înțeleagă lumea ce e pilonul II.

Costi Rogozanu: Tu participi voluntar la o campanie de PR, atunci ai grijă cu analizele, asta e tot.

Moise Guran: Dumneavoastră vă plătește salariul Realitatea?

Costi Rogozanu: Da, dar nu băncile. Poate nu știți că așa funcționează presa de vreo 100 de ani. La departamentul contabilitate se plătește publicitatea. Tu te-ai implicat presonal într-o campanie de PR pentru niște companii.