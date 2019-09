Moment inedit, în direct pe B1TV. Paleologu și-a sunat contabila din studio pentru a-și afla venitul exact: „Nu am nimic de ascuns” / Ce spune prezidențiabilul PMP despre contractele lui Dan Barna cu statul (VIDEO)

Moment inedit în direct pe B1TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire. Întrebat fiind ce sumă încasează lunar din activitatea de antreprenor, Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidențiale, și-a sunat contabila pentru a afla cifra exactă.



„Eu sunt un om care se ocupă în principal de cursuri, nu mă ocup de contabilitate. Nu am nimic de ascuns”, a spus Paleologu, care, spre surprinderea celor prezenți în studio, și-a sunat contabila chiar în timpul emisiunii.



După un schimb de replici cu angajata sa, Theodor Paleologu a mărturisit că încasează lunar suma de 15.000 de lei pe lună.



Totul a început atunci când Silviu Mănăstire l-a întrebat pe candidatul PMP la alegerile prezidențiale ce crede despre faptul că Dan Barna, contracandidatul propus de USR-PLUS, și-a câștigat o mare parte din bani prin contracte cu statul.



„Nu e treaba mea să mă pronunț. Nu știu. Nu am niciun motiv să mă îndoiesc de onestitatea lui Dan Barna. Eu spun un singur lucru. Eu, Toader Paleologu, nu am avut, nu am și nu voi avea contracte cu statul. Pentru că eu sunt un antreprenor pe bune. Sunt pe picioarele mele, nu primesc bani de la stat. Nu vreau recunoașterea statului pentru cursurile pe care le organizez. Nu vreau, nu mă interesează.



Dan Barna are o altă filosofie de viață, treaba lui. Foarte bine, n-am nimic de obiectat și nu am niciun motiv să pun la îndoială onestitatea lui. Chiar îl voi apăra dacă este necesar, e o chestiune de fairplay. Mi-aș dori să existe același fairplay și din partea lui Hodor, și din partea lui Caramitru, și a altor postaci din partea USR”, a afirmat Theodor Paleologu.

