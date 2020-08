Moment inedit: Nicușor Dan, provocat să prezinte rezolvarea problemei cu care a câștigat Olimpiada Internațională de Matematică în 1988, în direct pe B1 TV. Cum s-a descurcat (VIDEO)

Moment inedit în studioul B1 TV, unde Nicușor Dan, independentul propus de PNL și USR-PLUS pentru postul de primar al Capitalei, a prezentat rezolvarea problemei cu care a câștigat Olimpiada Internațională de Matematică în anul 1988.

„Să trecem la cel mai important moment al acestei seri. Există o provocare lansată pe Facebook de jurnalistul Adrian Georgescu”, a afirmat Răzvan Zamfir, în finalul ediției de vineri a emisiunii „Bună, România!”.

Nicușor Dan l-a completat: „Cred că a făcut mate-fizică...”

„A făcut mate-fizică? Eu am făcut un liceul de filologie și ulterior științe politice. Pentru mine e o provocare și să citesc enunțul”, i-a răspuns Razvan Zamfir.

„Ca să nu existe niciun fel de discuții în acest sens”, a spus jurnalistul, „Nicușor Dan știa că va fi provocat să rezolve în direct această problemă de matematică. A rezolvat-o anterior, acum ne va arăta doar cum”.

Întrebat cât timp i-a luat să rezolve această problemă de matematică, Nicușor Dan a răspuns, zâmbind: „O oră, o oră și un sfert, am scris cinci pagini”.

„Acum avem cinci minute. Sună în felul următor: Fie două numere pozitive A și B, astfel încât AB + 1 divide pe Apatrat + Bpatrat. Să se demonstreze că Apatrat + Bpatrat / AB+1 este pătrat perfect”, i-a transmis Răzvan Zamfir, iar Nicușor Dan s-a îndreptat către tablă, unde a prezentat rezolvarea problemei.

