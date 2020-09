Monica Anisie: Există 106 cadre didactice spitalizate, 293 aflate în carantină, care doresc să își desfășoare activitatea în sistem online, și 91 în concediu medical (VIDEO)

În conformitate cu datele transmise de fiecare inspectorat școlar, există 106 cadre didactice spitalizate, 293 aflate în carantină, care doresc să își desfășoare activitatea în sistem online, și 91 în concediu medical, a anunțat Monica Anisie, ministrul Educației, într-o declarație de presă susținută duminică.

