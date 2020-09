Monica Anisie, ministrul Educației, a venit în studioul B1 TV, sâmbătă, cu mai puțin de 48 de ore rămase până la ziua în care va debuta noul an școlar. Cu această ocazie, ea s-a arătat „optimistă pentru începutul de an școlar”, deși recunoaște că „suntem într-o situație dificilă”.

Întrebată cât de pregătită e școala românească pentru momentul 14 septembrie, ministrul Monica Anisie a răspuns: „La momentul acesta, deși suntem într-o situație dificilă, așa cum ați spus și dumneavoastră, eu sunt optimistă pentru începutul de an școlar. Pot să vă spun în mod clar că la momentul acesta 96,4% dintre unitățile de învățământ sunt pregătite pentru începutul de an școlar. Acest proces este unul dinamic. În continuare, colegii mei se află și astăzi în unitățile de învățământ pentru a pregăti tot ceea ce este necesar ca luni, pe 14 septembrie, copiii să vină în siguranță la școală. Mulțumesc tuturor cadrelor didactice pentru implicare în această perioadă, dar mulțumesc și autorităților publice locale. Au făcut eforturi extraordinare și asta pentru ca școala să fie deschisă în bune condiții”.

Întrebată care este situația în celelalte 3,6% dintre școli, demnitara a explicat: „În momentul acesta, unele dintre ele sunt în pregătire, altele sunt în reabilitare. Prin urmare, acolo au fost găsite alte soluții, fie se continuă învățarea în sistem online, fie au găsit alte spații unde să își desfășoare activitatea didactică atât profesorii, cât și elevii”.

