Monica Anisie, ministrul Educației, a făcut o serie de precizări, luni, cu privire la efectele pandemiei de COVID-19 asupra învățământului din România. Demnitarul a subliniat că anul școlar 2019 - 2020 va continua cu „învățarea asistată de tehnologie”, în condițiile în care „cursurile realizate în unitățile de învățămțânt rămân suspendate”, și a subliniat că elevii vor susține Evaluarea Națională începând din 15 iunie, în timp ce Bacalaureatul va marca și el o premieră - probele scrise vor avea loc înaintea celor de competență, urmând să înceapă în 22 iunie.



Ministrul Educației, noi precizări despre anul școlar curent





„În această declarație voi veni cu informații suplimentare referitoare la precizările făcute de domnul președinte Klaus Iohannis. Țin să menționez că am luat în calcul și măsurile pe care state precum Italia, Portugalia, Letonia, Malta sau Ungaria le-au adoptat în contextul pandemiei COVID-19. După cum ați aflat, cursurile realizate în unitățile de învățământ rămân suspendate, însă continuă învățarea asistată de tehnologie. Ca și până acum, până în 12 iunie, când de altfel se vor încheia cursurile anului școlar 2019 – 2020”, a declarat Monica Anisie.

Ministrul Educației a mai adăugat că, „pentru elevii care nu au acces la tehnologie, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor oferi sprijin. (...) Se recuperează materia neparcursă în această perioadă. Referitor la încheierea situației școlare, țin să menționez că mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative sau note, așa cum de altfel am mai precizat, însă nu se vor mai susține teze”.

„Studenții își vor continua învățarea asistată de tehnologie, iar examenele se pot susține și online. Fiecare instituție de învățământ superior, în baza autonomiei universitare, va stabili modalitatea și data susținerii acestor examene”, a completat Anisie.



Bacalureatul începe cu probele scrise în 22 iunie, iar Evaluarea Națională în 15 iunie



Demnitarul a mai precizat că „în ceea ce privește reluarea activităților în cadrul unităților de învățământ, elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, anii de final de ciclu profesional și postliceal, pot reveni în unitățile de învățământ pe data 2 iunie, doar pentru două săptămâni. Se vor realiza, în această perioadă, numai activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale. Pentru elevii care au probleme de sănătate, pregătirea elevilor se va realiza în continuare în sistem online”.



„Referitor la examenele naționale, Evaluarea Națională și Bacalureatul se vor susține în conformitate cu noua programă, pe care deja Ministerul Educației a transmis-o, și respectând calendarele comunicate deja. Practic, Evaluarea Națională se va susține începând cu data de 15 iunie, iar la examenul de Bacalaureat noutatea va fi că va începe cu probele scrise, în data de 22 iunie, și va continua cu probele pentru competențe. Calendarul va fi comunicat ulterior. Pentru cei care susțin examenele de certificare, pentru învățământul profesional și profesional – dual, dar și postliceal, vor fi realizate aceste examene numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată”, a subliniat Monica Anisie, ministrul Educației Naționale.

Monica Anisie a transmis acest mesaj, luni, la puțin timp după conferința de presă susținută de președintele Klaus Iohannis, în care șeful statului anunța că anul școlar se va termina pe 12 iunie, așa cum e programat, dar elevii nu vor mai reveni fizic la ore. Totuși, elevii din clasele terminale vor fi exceptați de la această regulă, urmând să revină la școală între 2 și 12 iunie, pentru a se pregăti înainte de examenele naționale.

Președintele Klaus Iohannis anunța anterior că anul școlar se termină în 12 iunie

„Acum, activitatea fizică în școli și universități e suspendată pe durata stării de urgență. Am evaluat cum putem continua, mai ales că pe 12 iunie școala, în mod normal, se termină. Epidemia nu s-a terminat. Aud că e cazul să ne relaxăm, că vremea e frumoasă și epidemia se va termina. Din păcate, nu e așa. Ieri am văzut în statistici peste 400 noi cazuri. Azi avem peste 300. Nu putem vorbi în niciun fel de relaxare sau încetinire a acestei epidemii. Dar trebuie să ținem cont și de anumite lucruri simple. Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, două riscuri mari: copiii să ducă boala la școală și de la școală, acasă. Am dorit și să știm ce fac alte țări. Unele nu mai vor să redeschidă școlile, unele situația încă e în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis experimental. În Franța s-a deschis într-o regiune. După câteva zile, zeci de elevi și profesori au fost confirmați. Unii profesori au ajuns la ATI. S-a decis astăzi ca, pentru majoritatea, grădinițele școlile și universitățile să nu se mai deschidă în acest an. Orele vor fi continuate online. Elevul, studentul nu se va întoarce FIZIC la ore. Școlile nu se vor mai redeschide în acest an școlar”, declara președintele Iohannis.