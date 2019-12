„Nu trebuie neapărat să ne îngrijorăm” - a fost una dintre reacțiile Ministrului Educației, după rezultatele dezastruoase obținute de elevii români la testele PISA. Într-o conferință de presă, Monica Anisie a precizat apoi că Ministerul pe care îl conduce a analizat deja cauzele și va veni cu niște măsuri. Totuși, întrebată despre modelele de subiecte ce au ajuns pe băncile elevilor, ministrul Educației nu a știut să răspundă. „Discutăm, dar nu știm despre ce...”, a punctat unul dintre reporterii prezenți la conferință.

Reporter: Ați avut o curiozitate să vedeți itemii ăștia?

Ministrul Educației, Monica Anisie: Să știți că nici mie nu mi-au prezentat acești itemi, de aceea mă uitam cu interes la colega mea cercetătorul în științele educației, (Simona Velea, responsabilul despre rezultatele de la PISA 2018 - n.r.) și așteptam un răspuns concret, dar...

Reporter: Discutăm, dar nu știm despre ce...

Monica Anisie: De aceea am adus-o cu mine pe colega mea, care a fost coordonatorul național, pentru că nici mie, până la ora 10.00, nu mi-au prezentat absolut niciun document și ieri când, la un moment dat, am fost întrebată ce părere am despre rezultate de la PISA, habar nu aveam și am aflat, că am sunat imediat și am întrebat dacă s-au dat rezultatele. Știam că e vorba de ziua următoare, nu de ziua de ieri. Deci nici eu nu cunosc exact care sunt aceste întrebări, care sunt itemii, nu știu dacă au voie să mi le prezinte. Dacă nu au voie...

„Acum putem spune doar că avem niște rezultate și ne gândim la niște măsuri. Ieri au fost făcute publice, am spus care sunt factorii care au influențat aceste rezultate, mai mult de atât, la un început de mandat, nu pot să spun”, a mai precizat ministrul Educației.