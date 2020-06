Evaluarea Națională 2020. Monica Anisie, ministrul Educației, primele detalii despre examenul la limba română, în direct pe B1 TV

Monica Anisie, ministrul Educației, a oferit luni dimineață, în timpul Știrilor B1 TV, primele detalii despre proba la Literatura și Limba Română din cadrul Evaluării Naționale 2020. Până la această oră, susține demnitarul, inspectoratele școlare încă nu au semnalat probleme care să pună în pericol desfășurarea examenului. Între timp, pe B1.RO au apărut și subiectele pe care le-au întâlnit elevii în debutul așa-zisului test de capacitate.



„Proba a început la ora 9 și, până la acest moment, nu s-au semnalat de către inspectoratele școlare probleme care să pună în pericol desfășurarea probei de Limba și Literatura Română. La momentul acesta nu avem semnale din partea inspectoratelor școlare referitoare la probleme cu organizarea și desfășurarea probei. Totodată, menționez că până la această oră inspectoratele școlare nu au prezentat dacă au fost copii care au avut temperatură peste 37,3 (n.r. – exprimată în grade Celsius). După ora 9.30 vom avea și aceste date. Referitor la subiectele de la proba de Limba și Literatura Română, acestea au urmărit structura pe care elevii au exersat-o deja, prin textele de antrenament publicate de Ministerul Educației. După cum bine se știe, programa pentru Evaluarea Națională a suportat modificări, astfel încât elevii să nu fie, în niciun fel, puși într-o situație neplăcută la examen. Am luat măsura ca acele conținuturi din programa pentru Evaluarea Națională, conținuturi pe care trebuiau să le studieze pe semestrul al II-lea, să fie scoase din programa de examen”, a declarat Monica Anisie.

Ea a subliniat că „Ministerul Educației, împreună cu inspectoratele școlare, dar împreună și cu autoritățile publice locale, cu toții am luat măsuri în așa fel încât copiii să fie în siguranță”.

Întrebată dacă modalitatea de corectare a lucrărilor se va diferenția și ea față de cea din anii precedenți, Monica Anisie, ministrul Educației, a răspuns: „Ministerul Educației, împreună cu inspectoratele școlare, dar împreună și cu autoritățile publice locale, cu toții am luat măsuri în așa fel încât copiii să fie în siguranță”.

Nu în ultimul rând, Monica Anisie a vorbit și despre redeschiderea grădinițelor, eveniment care deși era planificat pentru relaxarea din 15 iunie, a fost ușor întârziat de absența normelor. Demnitarul a subliniat că „Ministerul Educației a realizat aceste norme și probabil că în curând vor fi finalizate, împreună cu Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii”.

