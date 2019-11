Monica Anisie, ministrul Educației, a povestit motivul pentru care nu i-a mai întrebat pe elevii săi de ce nu și-au învățat lecția: „Nu am mai pus-o niciodată”

Monica Anisie, ministrul Educației, a relatat un moment special de pe vremea când preda Limba Română la clasele de gimnaziu și liceu. Demnitarul a explicat motivul pentru care nu îi întreabă niciodată pe copii de ce nu au învățat.

„E adevărat că profesorul nu are timpul necesar să se aplece la fiecare copil să îi afle și povestea din spate. Sensibilitatea mea față de copii poate a pornit și din perspectiva profesorului de Limba română, dar și de la un elev din primul meu an de învățământ, în care am certat o elevă de clasa a VII-a care întârziase la oră. Și după ce am poftit-o în bancă, am continuat lecția în așa fel încât, la un moment dat, i-am pus și o întrebare.

Și a zis că ea nu a învățat. Și eu am certat-o: de ce nu ai învățat? Ce ai făcut toată dimineața? De atunci, nu mai fac așa ceva niciodată, pentru că m-a cutremurat. Răspunsul a fost: nu am învățat, pentru că am plâns toata dimineața, pentru că în această dimineață a murit mama. Deci de atunci această întrebare: de ce nu ai învățat?, nu am mai pus-o niciodată”, a afirmat Monica Anisie, ministrul Educației, într-un interviu pentru Radio Itsy Bitsy, potrivi edupedu.ro.