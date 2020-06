Ministrul Educației, Monica Anisie, a dat asigurări, într-o intervenție pentru B1 TV, că a luat toate măsurile necesare pentru ca elevii să dea Evaluarea Națională și Bacalaureatul în condiții de siguranță sanitară. Aceasta a mai precizat că au decis să se organizeze sesiuni speciale ale celor două examene înainte de repartizarea computerizată la licee, respectiv înainte de înscrierea la facultăți, tocmai pentru ca toți să aibă șanse egale. La aceste sesiuni speciale vor putea participa elevii care au temperatură peste 37,3 grade în ziua primelor probe, cei care sunt bolnavi, sunt în carantină ori izolare la domiciliu. Anisie a mai afirmat că nouă milioane de măști au ajuns deja în unitățile de învățământ, ca parte din măsurile luate pentru a preveni răspândirea coronavirusului. O altă tranșă cu șapte milioane de măști urmează să fie trimisă în teritoriu.

Monica Anisie a vorbit despre măsurile speciale ce vor fi aplicate în școli în aceste două săptămâni, cât elevii anilor terminali vor putea merge în clase pentru a se pregăti de examene, dar și în perioada desfășurării Bacalaureatului, respectiv a Evaluării Naționale.

„Azi a fost prima zi în care elevii au revenit la școală, pentru o perioadă de două săptămâni, în care se vor face cursuri de pregătire pentru examenele naționale. Fiecare unitate de învățământ a respectat Ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății. Acesta prevede măsurile de siguranță: fiecare unitate trebuie să aibă la intrare un cadru medical ce va lua temperatura elevilor și profesorilor, elevii vor parcurge un traseu bine definit, vor putea călca pe covorașe cu dezinfectanți și vor avea dezinfectat la dispoziție pentru mâini, vor fi duși în sălile de clasă, iar în fiecare sală nu vor fi mai mult de 10 elevi. De fapt, am prevăzut în Ordin să existe 2 metri distanțare între fiecare elev. Am luat această măsură, pentru că în mediul rural ni s-au semnalat probleme referitoare la acest număr de 10 elevi. Măștile sunt obligatorii potrivit acestui Ordin, dar și Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență”, a declarat ministrul Monica Anisie, pentru B1 TV.

Întrebată dacă și elevii cu astm vor fi obligați să poarte măști, Anisie a răspuns: „Cel mai bine este ca medicul să se pronunțe în acest sens, de aici și prevederea referitoare la purtarea măștii și cea referitoare la temperatura de 37,3. Aceste prevederi, de fapt, sunt ale Ministerului Sănătății. Cred că tot acesta ne poate lămuri în acest sens”.

Întrebată de moderatorul Silviu Mănăstire câte măști au fost achiziționate prin licitație și la ce preț, ministrul Anisie a răspuns: „Sincer să vă spun, noi am prevăzut în caietul de sarcini 16 milioane de măști. În primă trașă am luat 9 milioane. Ele au fost distribuite către inspectoratele școlare și acestea le-au dat unităților de învățământ. În acest weekend, colegii mei din inspectoratele școlare s-au mbilizat exemplar și măștile au ajuns în toate unitățile de învățământ. Eu și colegii mei am fost azi în școli pentru a fi alături de colegi și ale mulțumi pentru tot ce au făcut în această perioadă, care a fost grea pentru toți. Vom distribui în două tranșe”.

