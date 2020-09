Monica Anisie: Nu vorbim despre faptul că începem școala de la 1 octombrie. A fost o neînțelegere. S-a rostogolit scenariul, dar acesta nu există, pentru că nu cunoaștem situația epidemiologică (VIDEO)

Ministrul Educației, Monica Anisie, a vorbit sâmbătă, pentru B1 TV, despre condițiile speciale în care se va desfășura noul an școlar, în contextul epidemiei de coronavirus. Ministrul a venit cu mai multe lămuriri dat fiind că, vineri, premierul Ludovic Orban a declarat că au existat discuții ca orele să se țină doar online din 14 septembrie, urmând ca elevii să revină efectiv în clase abia din 1 octombrie. De cealaltă parte, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a susținut că o discuție oficială pe acest subiect nu a avut loc. În orice caz, șeful Guvernului a dat asigurări că, oricare va fi decizia, aceasta va fi anunțată din timp.

Declarațiile ministrului Educației, Monica Anisie, pentru B1 TV:

