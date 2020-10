Monica Anisie, ministrul Educației, a anunțat că Inspectoratul Școlar va propune Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență suspendarea activităților didactice cu prezență fizică pe un interval de 14 zile, ca urmare a faptului că, duminică, rata de incidență a depășit pragul de 3 la nivelul Capitalei.

