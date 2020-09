Monica Anisie: Școala află de la DSP în ce scenariu va trece. Avem o linie de Tel Verde pentru părinți și pentru elevi, respectiv una pentru directori și primari / Ce a discutat cu unul dintre părinții care au sunat (VIDEO)

Monica Anisie, ministrul Educației, a explicat sâmbătă, în direct pe B1 TV, că o clasă trebuie să își suspende desfășurarea cursurilor cu prezență fizică atunci când înregistrează un caz de îmbolnăvire, „dar continuă în scenariul roșu”. Totuși, „dacă sunt mai multe cazuri într-o școală”, atunci școala respectivă trece în scenariul roșu”, a subliniat demnitara.

Întrebată cine face anunțul atunci când o școală trebuie să intre în scenariul roșu, precum și dacă pot interveni schimbări inclusiv până mâine, ministrul Monica Anisie a răspuns: „Da, măsurile pe care le-au transmis cei de la Ministerul Sănătății se află și ele într-o dinamică, pentru că, așa cum se știe, dacă apare un caz într-o școală, un caz de îmbolnăvire într-o clasă dintr-o școală, acea clasă trebuie să își suspende desfășurarea cursurilor față în față, dar continuă în scenariul roșu, adică în sistem online. Dacă sunt mai multe cazuri într-o școală, atunci școala respectivă trece în scenariul roșu. Deci există o dinamică și raportările acestea trebuie să vină din partea Direcției de Sănătate Publică înspre școală, deci școala trebuie să afle de la Direcția de Sănătate Publică în ce scenariu vor trece”.

Întrebată cât de bine sunt puse la punct DSP-urile, ea a declarat: „Noi suntem în contact direct cu Ministerul Sănătății și Inspectoratele Școlare cu Direcțiile de Sănătate Publică, și în toată această perioadă vreau să vă spun că am colaborat foarte bine. A fost o situație de responsabilitate majoră atât din partea reprezentanților Inspectoratelor Școlare, cât și din partea Direcțiilor de Sănătate Publică. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că în majoritatea județelor și autoritățile publice s-au implicat. Ba mai mult decât atât, autoritatea Prefectului a fost majoră în această perioadă. Prefecții s-au alăturat demersului redeschiderii școlilor și în această perioadă au realizat chiar echipe comune și au mers în teren pentru a verifica tot ceea ce se întâmplă. Dacă sunt cazuri punctuale, noi avem, la Ministerul Educației, o linie de Tel Verde pentru părinți și pentru elevi. Rugămintea mea este ca toată lumea să ne transmită pentru a putea interveni rapid dacă sunt situații punctuale”.

Monica Anisie susține că a răspuns personal la circa 11 dintre apeluri telefonice efectuate pe Tel Verde, care presupune atât „o linie destinată părinților și elevilor”, cât și o alta pentru directori și primari.

„Am avut solicitări, am răspuns chiar și eu la Tel Verde. Am vorbit cu părinți, am vorbit cu directori de unități de învățământ, chiar și cu primari – pentru că avem o linie destinată părinților și elevilor, și o linie destinată directorilor și primarilor, pentru a-i sfătui cum anume ar putea să acceseze fondurile și să achiziționeze pe fonduri europene atât echipamente electronice, cât și echipamente sanitare.

(...) Unul dintre părinți – cred că am răspuns la 11 apeluri telefonice personal – m-a întrebat dacă în cazul în care dumnealui nu își duce copilul la grădiniță pentru o perioadă de timp, pentru că îi e teamă șamd, dacă își va pierde locul în grădiniță, având în vedere faptul că dumnealui nu dorește să și-l ducă încă din primele zile. I-am explicat că, deși există o prevedere în sensul în care unitatea de învățământ poate să primească un alt copil aflat pe lista de așteptare, vom lua toate măsurile în așa fel încât acest lucru să nu se întâmple, mai ales că în ultima ședință de Guvern am suplimentat cu 500 de posturi organigrama unităților de învățământ, deci avem încă 500 de posturi la nivel național pentru a suplimenta acolo unde este necesar să realizăm clase în plus”, a mai spus Monica Anisie, ministrul Educației.

știre în curs de actualizare