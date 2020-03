Anisie, despre suspendarea cursurilor: Ideea a fost ca în această perioadă să se realizeze igienizarea școlilor. Orele se pot ține și online (VIDEO)

Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat, pentru B1 TV, că autoritățile au avut în vedere suspendarea cursurilor în intervalul 11 - 22 martie pentru ca, în acest timp, unitățile de învățământ să fie igienizate, iar copiii să revină într-un spațiu în care să nu existe posibilitatea îmbolnăvirilor. Anisie a mai precizat că profesorii au posibilitatea de a le preda elevilor online.

Întrebată dacă se vor închide și grădinițele private, și cele de stat, Monica Anisie a răspuns: „Da, dar vorbim nu despre închidere, ci de suspendarea cursurilor”.

„Precizez clar că Ministerul Educației nu poate decide suspendarea cursurilor atât timp cât este activat Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. De aceea am așteptat decizia acestui comitet. Ministerul Educației doar se supune hotărârii acestui comitet. În aceste momente, numai comitetul poate hotărî suspendarea cursurilor sau alte măsuri în alte domenii”, a insistat ministrul Educației.

