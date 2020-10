Ministrul Monica Anisie a făcut o serie de declarații luni, 5 octombrie, când este aniversată Ziua Mondială a Educației. Cu această ocazie, demnitara a susținut că, în ciuda circumstanțelor dificile generate de criza sanitară COVID-19, anul școlar 2019-2020, care s-a încheiat altfel decât ne-am obișnuit, s-a terminat cu bine pentru că toți cei implicați și-au unit forțele. „Obiectivele Ministerului Educației au fost îndeplinite”, a spus ea, făcând un apel la unitate și pentru buna desfășurare a anului școlar 2020-2021.

