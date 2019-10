Moțiune de cenzură | Deputatul PMP Marius Pașcan: 'Doamnă Dăncilă, în fiecare lună mergeți la bănci și îndatorați țara la dombânzi NĂUCITOARE, pe care le vor plăti copiii și nepoții noștri' (VIDEO)

Deputatul PMP Marius Pașcan a declarat, luni, în Parlament, în timpul susținerii moțiunii de cenzură, că Guvernul PSD și premierul Dăncilă se fac responsabili de îndatorarea țării la "dobânzi năucitoare", care îndatorează două generații de acum înainte.

"Trebuie să privim țara cu mult respect, ca pe o moare familie, o familie pe care se cuvine să o iubim, să o tratăm prin onestitate și prin fapte politic, nu să o mințim.

Cum iubiți, domană Dăncilă, această țară căreia îi spuneți că o duce bine, că toate merg strună, că bugetul dă pe afară și în fiecare lună mergeți la bănci să o îndatorați? Să rostogoliți dobânzi dobânzi năucitoare pe termen lung, pe care le vor plăti copiii și nepoții noștri.

Cum iubiți această țară, doamnă premier, când dați drumul infractorilor? Cum ubiți această familie când atunci când iese la protest o bateți?

Pur și simplu ne este rușine cu sănătatea, cu ce se întâmplă în spitale", a spus Pașcan.

