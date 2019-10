Moțiunea de cenzură va fi votată joia viitoare. Fifor: Nu va trece. Noi vrem să punem capăt bâlciului

Moțiunea de cenzură va fi votată joia viitoare, a anunțat Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților.

„Vă spun că avem majoritate și că nu trece moțiunea. Ne dorim ca moțiunea să fie supusă votului, că dacă suntem responsabili, vrem să punem capăt bâlciului. De asta am și spus Opoziției: dacă aveți soluții, veniți și votăm moțiunea. Am înțeles că sâmbătă PNL nu lucrează, nici Pro România.

PSD nu-și face griji, tot ce vrem e ca colegii noștri din Opoziție să se hotărască. Acum am văzut acum tot felul de tertipuri din partea lor. La o moțiune, trebuie colegii din Opoziție să se îngrijească să aibă numărul de voturi. Noi am cerut să fie votul cât mai repete. Am înțeles de la PNL că nu vor totuși să guverneze”, a declarat Mihai Fifor.

În ședința de plen de miercuri programul de lucru aprobat în Birourilor Permanente Reunite a fost respins prin vot. În ședință se luase decizia ca moțiunea de cenzură să fie citită miercuri, în plen, iar votul să aibă loc sâmbătă. Întrebat de ce au existat social-democrați prezenți, dar care nu au votat în plen, Fifor a răspuns: „E foarte posibil să nu fi avut cartele de vot la dânșii. Vreau să văd și lista de prezenţă. E foarte posibil să nu fi fost în sală toţi colegii noştri. Asta nu înseamnă că nu mai avem majoritate. E posibil să fi avut și absenţi. Să vedem câţi absenţi am avut”.

În schimb, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, crede că partidul din care face parte nu mai are majoritate: „Matematic PSD nu are majoritate în acest moment”

Ciolacu a precizat că joi se va citi moțiunea de cenzură, iar joia viitoare, pe 10 octombrie, se va vota.