Opoziția a depus în Parlament moțiunea de cenzură numită "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!". 237 de parlamentari au semnat documentul, între ei și patru de la PSD. Sunt necesare 233 de voturi pentru ca moțiunea de cenzură să treacă.

„Pentru toată aroganța, incompetența, tot răul cu care a obișnuit România, un vot pentru demiterea acestui guvern antinațional e o necesitate pentru orice parlamentar bine intenționalt.

Știm că se exercită presiuni uriașe față de semnatarii moțiunii și că Guvernul în frunte cu Dăncilă au scos la bătaie toate resursele pentru a bloca moțiunea. În plus, perpetuează același comportament marca Dragnea. Deși am depus moțiunea la 18.00, intenționează, noaptea ca hoții, să impună citirea moțiunii în această noapte și, dacă se poate, votul să fie dat într-o zi nelucrătoare. E același comportament care crează șicane, nu dezbatere politică. Această guvernare care a creat haos, imoralitate și lipsă de încredere în România trebuie să plece.

Suntem pregătiți pentru orice șicană a PSD. În tot acest demers am pus răul înainte. Suntem conștienți că și dacă Dragnea e la răcoare și președinte PSD e Dăncilă, abordarea lor e aceeași, aceea de a diminua rolul democratic al Parlamentului și al Opoziției”, a declarat Raluca Turcan.

