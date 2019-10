Moțiune de cenzură | Viorica Dăncilă îi răspunde lui Victor Ponta: 'O să am puterea să fiu mai bărbat ca dumneavoastră, NU voi demisiona pe Facebook' (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a răspuns, joi, în Parlament, atacului venit din partea liderului Pro România, Victor Ponta, care a acuzat-o de parșivitate.

În replică, șefa PSD a declarat că e “mai bărbat” ca Ponta și nu își va da demisia atunci când partidul trece printr-o criză.

"Păstrați ura pentru cineva care a făcut studiile la Moscova și vorbește pe cuvintele de acolo. INS a reconfirmat creșterea de 4.4 % a economiei în al doilea trimestru. Asta spune multe. (...) Anumite orbrăznicii, etichete, cred că nu merită atenție. Asta arată modul de a fi a ficăruia dintre noi.

Doamna Turcan, amenințarea cu dosare penale la care ați făcut referire. Nu mi-a permite să fac niciodată acest lucru. Ar însemna să fac ce a făcut liderul PNL, dosar penal pentru înaltă trădare. Am văzut că vorbiți de rezultatul alegerilor europarlamentare, dacă în 2016 când PSD a obținut un scor extrem de mare Iohannis și-ar fi dat demisia pentru că PNL a pierdut.

Domnule Ponta, o să am puterea să fiu mai bărbat decât dumneavoastă și să stau în picioare când acest partid trece prin criză. Nu o să îmi dau demisia pe Facebook.

Măsura obrăzniciei la dumnevoastră nu are limită. Aveți respect pentru o femeie, dacă nu aveți respect pentru primul ministru", a declarat Dăncilă.

