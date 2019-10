Moțiunea de cenzură inițiată de PNL și intitulată „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent" a fost citită joi dimineață în plenul Parlamentului. Votul asupra documentului a fost stabilit pentru joi, 10 octombrie, deşi social democraţii au încercat din răsputeri să-l programeze pentru ziua de sâmbătă, când majoritatea parlamentarilor nu ar fi venit.

În textul moțiunii, reprezentanții opoziției aduc în discuție ”lipsa de competență” a Guvernului Dăncilă și susțin că România pierde în fiecare zi șanse din cauza acestui Executiv.

„În ultimul timp, doamna prim-ministrul Viorica Dăncilă ne-a demonstrat că nu are nici măcar acea singură calitate pe care liderii PSD o lăudau la învestitura domniei sale - aceea de a fi ”neconflictuală”. Dimpotrivă, de câteva luni, de când a mărturisit că s-a eliberat de Liviu Dragnea, doamna Dăncilă ne-a arătat adevărata sa față, transformând funcția de prim-ministru într-un instrument de vendetă la adresa adversarilor săi politici și într-o modalitate eficientă de a face foarte mult zgomot pentru a acoperi eșecul total al unei guvernări care s-a demonstrat a fi cea mai tragică farsă pentru România. (...)

”Lipsa de competență” sau „impotența guvernării” sunt aprecierile corecte care au venit chiar din interiorul partidelor de guvernare. În doi ani și opt luni, s-au perindat prin Guvern peste 80 de miniștri, dintre care unii au fost de cea mai slabă calitate, numiți nu pentru a crește performanțele actului guvernamental, ci pentru a tranzacționa voturi și interese în interiorul principalului partid de guvernare.

Guvernul Dăncilă poate să fie numit guvernul şanselor ratate pentru România. Deşi ţara noastră a traversat o perioadă economică favorabilă, cu ritmuri de creştere importante, guvernele PSD nu au demarat niciun proiect major pentru infrastructura românească. Este foarte simplu să împrumuţi ţara, ştiind că factura acestor împrumuturi va fi plătită de generaţiile viitoare. Este extrem de grav că nu s-a construit nimic cu banii împrumutaţi la dobânzile împovărătoare pe care le plătim cu toţii. Guvernul PSD ar fi putut să investească o parte din aceşti bani măcar într-unul dintre proiectele prioritare de investiţii ale României.

Unele dintre aceste proiecte se regăsesc chiar între promisiunile făcute de PSD în anul 2016, atunci când au smuls votul românilor printr-o fraudă de încredere.

România pierde oportunități în fiecare zi cu acest Guvern în funcție. De exemplu, peste câteva luni intrăm în anul 2020 și constatăm că aproape 6,4 miliarde de euro din fondurile europene alocate României nici măcare nu au fost cerute de la Uniunea Europeană. (...) Parcă pentru a ne sfida pe toți, doamna Dăncilă continuă să se laude că a ”scos țara din noroaie” și că „investițiile publice sunt o prioritate”. Din păcare pentru români și pentru România, sub Guvernul Dăncilă am avut cele mai slabe alocări pentru investiții din ultimii 15 ani, raportate la Produsul Intern Brut. Dacă în anul 2008 volumul total al investițiilor raportat la PIB era de 38%, acesta a scăzut la doar 22%în prezent. Autorstrăzi noi nu se construiesc, ci doar se desenează pe harta țării și se promit în continuare. (...)

Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei, cea a Olteniei sau Autostrada Sibiu-Piteşti nu au avansat nici măcar cu un singur centimetru sub guvernarea PSD. Pe calea ferată trenurile deraiază aproape săpătămânal din cauza infrastructurii degradate, iar viteza de deplasare a trenurilor a ajuns sub cea a trotinetelor electrice! Nu aţi blocat doar investiţiile publice, ci aţi gonit şi investitorii privaţi din economie. (...)

Încrederea în economia românească este în declin, în primul rând din cauza faptului că legislaţia economică se modifică aproape săptămânal. Ce investitor ar mai risca să aducă bani şi locuri de muncă bine plătite în România, ştiind că regulile jocului se schimbă peste noapte? Adunând numărul de modificări pe care Guvernul Dăncilă le-a făcut Codului fiscal, constatăm că acestea sunt mai numeroase decât zilele dintr-un an”, potrivit documentului menţionat”, se arată în textul moțiunii.

Printre reproșurile aduse la adrea Guvernului se numără și problemele din educație și sănătate. Opoziția s-a referit aici la spitalele regionale și spitalul metropolitan promise de PSD înainte de alegerile parlamentare din 2016.

„Chiar dacă aţi ştiut că banii la buget nu vă ajung nici pentru educaţie, nici pentru sănătate şi nici pentru investiţii, v-aţi pus semnătura pe textul unei ordonanţe de urgenţă cu puternice vicii de neconstituţionalitate, prin care aţi instituit noi pensii speciale, noi privilegii financiare, pentru alte categorii de beneficiari din sistemul public. Aţi sfidat, astfel, atât Parlamentul care ar fi trebuit să legifereze în această materie, cât şi Curtea Constituţională care s-a pronunţat deja, fără echivoc, asupra nenumăratelor prevederi neconstituţionale din aşa-zisul Cod administrativ. (...)

Ne uităm cum România pierde şansa de a construi spitale regionale, bine dotate, din bani europeni. PSD a promis iniţial 8 spitale regionale şi unul metropolitan, după care a spus că mai întâi se fac 3, la Cluj, Craiova şi Iaşi, pentru ca în final să nu construiască niciunul.

Spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii au cele mai grave probleme, atât din cauza dotărilor deficitare, cât şi a spaţiilor necorespunzătoare pentru un act medical de calitate. Nu faceţi investiţii trainice în aceste spitale, ci continuaţi să risipiţi banii publici pentru plata unor studii de prefezabilitate, de fezabilitate, a unor ghiduri arhitecturale, pentru proiecte tehnice şi servicii de expertiză, care, peste ani, se vor dovedi, din nou, total inutile”, potrivit moţiunii de cenzură”, se mai arată în textul moțiunii.

Inițiatorii vorbesc și de problemele de la Ministerul Afacerilor Interne și susțin că este nevoie de o reformare din temelii a MAI și a Poliției.

”După toate evenimentele din această vară, care au zguduit toată ţara, doamna Viorica Dăncilă ar fi trebuit să demareze o reformă amplă a Ministerului Afacerilor Interne şi a Poliţiei Române, până la ultima secţie de poliţie din ţară. Reformarea din temelii a acestor instituţii ar fi trebuit să înceapă, în primul rând, de la modul în care sunt numiţi şefii acestor structuri abilitate prin lege ca să-i apere pe cetăţeni.

Incompetenţii dovediţi, cei cu probleme de integritate şi cei care nu au reuşit să obţină nici măcar nota de trecere la un concurs ar fi trebuit să plece a doua zi! Din păcate, Guvernul Dăncilă nu a făcut decât să mai păcălească o dată populaţia, adică să schimbe scaunele între unii şefi din poliţie sau din minister, pe unii să-i mângăie pe umăr, pe alţii să-i trimită la pensie şi pe cei de care n-a putut să scape, să-i promoveze”, se mai precizează în textul moțiunii.

