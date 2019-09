Moțiunea de cenzură, semnată de 237 de parlamentari. Ludovic Orban (PNL): Numărul de voturi va fi și mai mare. Viorica Dăncilă o să redevină un simplu cetățean (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat că Opoziția se bazează pe cel puțin 237 de voturi la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, în condițiile în care majoritatea absolută din Parlamentul României, de care este nevoie pentru adoptarea unui astfel de derems, este fixată la numărul 233.



„Ne bazăm pe un număr de voturi mai mare decât numărul de semnături. (...) Această moțiune este una decisivă”, a afirma Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului.

Întrebat daca partidele politice care susțin demersul moțiunii de cenzură au discutat și despre ce se va întâmpla după, liderul PNL a răspuns: „Aș prefera să nu mă erijez în purtător de cuvânt al altor formațiuni politice”.

Președintele PNL a respins „schițele de guvern” apărute în mass-media, catalogând formulele de cabinet publicate drept „minciuni gogonate” și „fake news”.



„Sunt minciuni gogonate, sunt fake news. Nici măcar nu sunt asumate sub semnătură de jurnaliști. (...) Suntem în evaluare, avem chiar câte trei, patru, cinci candidați pentru fiecare portofoliu, dar îi vom anunța în momentul în care va fi vorba despre a genera o formulă de guvernare”, a subliniat Ludovic Orban.

Liderul PNL a mai precizat că, în opinia sa, Guvernul Dăncilă va fi demis, lucru pe care i-l arată atât numărul de semnături strâns, cât și toate discuțiile purtate cu liderii celorlalte formațiuni.



„Guvernul, după opinia mea, va fi demis. Atât numărul de semnături, cât și toate discuțiile pe care le-am avut arată acest lucru. În afară de cei 237 de semnatari, există posibilitatea ca foarte mulți, chiar dacă n-au semnat moțiunea, până la urmă să decidă să o voteze. Din punctul meu de vedere, există toate șansele ca această moțiune de cenzură să fie adoptată și Viorica Dăncilă să se întoarcă un simplu cetățean”, a adăugat Ludovic Orban.

