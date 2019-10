EXCLUSIV // B1.RO a luat pulsul moțiunii! PNL: "Va trece! Orgoliul lui Ponta nu îi permite să joace strâmb" / USR: „În teorie trece, în practică nu cred" / PSD: "Au fost multe răzgândiri, nu mai cred nimic" / UDMR: "Noi nu votăm niciodată la vedere"

EXCLUSIV // Ultimele declarații înainte de votul de joi arată că moțiunea de cenzură care ar putea dărâma Guvernul Dăncilă se joacă la limită.

Numărul de semnatari arată că sunt premize suficiente pentru trecerea moțiunii, dar chiar din partidele de opoziție sunt parlamentari care sunt sceptici în privința prezenței și a loialității anumitor parlamentari mai ales după ce pe surse s-a vehiculat că PSD a încercat să cumpere votul mai multor aleși.

USR: „În teorie trece, în practică nu cred că trece"

Deputatul USR Claudiu Năsui este unul dintre cei care NU garantează trecerea moțiunii.

„În teorie trece, în practică nu cred că trece. În teorie avem 237 de semnături, deci peste cele 233 cât avem nevoie să treacă, în teorie numărul de parlamentari ai partidelor sau ai grupurilor parlamentare care se declară de opoziție poate să fie chiar 241, deci mai mult decât 233. În practică în ultima perioadă Guvernul a fost la cumpărături de parlamentari. Vom vedea la vot cine lipsește, dacă e un accident de mașină sau un caz grav de sănătate, mai înțelegem, dar dacă e turism vom vedea cine mimează opoziție și cine o face în mod real.

Eu nu fac referire doar la domnul Ponta, cu siguranță la el ne așteptăm la cele mai mari disensiuni pentru că grupul s-a format mai ales cu parlamentari de la PSD. Chiar azi au plecat 2 parlamentari și au plecat la PSD. Vom vedea cine are o problemă cu felul în care chiar este condusă țara cu guvernul Dăncilă”, a declarat pentru B1.ro Claudiu Năsui, deputat USR.

PNL: „Are șase mari să treacă, nu cred că a existat un moment mai bun"

Membrii PNL, în schimb, sunt siguri pe reușita votului și spun că scot din calcul posibilitatea ca aceasta să pice sau să existe trădări la nivel înalt în ultimul moment.

„Va trece, dacă facem o matematică simplă sunt mai mulți semnatari decât numărul de voturi. Dintre cei care au semnat, doar unul a anunțat că s-a răzgândit, iar unul este bolnav. Deci avem 235 de voturi plus că sunt antamate discuții cu alți 10-12 parlamentari până în ultimul moment. Matematica la ora actuală, dacă socotim tot ce are în parlament PSD-ul, Camera Deputaților, Senat ce mai pot lua, neafiliați și așa mai departe sunt la maximum 223 de voturi. Ceea ce face PSD-ul acum sunt încercări disperate și asta îmi demonstrează că moțiunea va trece. Dacă lucrurile erau în regulă pentru ei nu se agitau, la cei doi care au trecut astăzi, s-au întors din nou la la PSD de la Pro România, nu erau nici semnatari ai moțiunii și nici nu erau luați în calcul. Nu mă aștept la surprize pentru că toată lumea s-a angajat că va vota la vedere și nu avem de ce să ne punem întrebări în legătură cu chestiunea asta.

Doamna Andronescu nu, dar cu siguranță o să vedeți membrii PSD care o să voteze moțiunea", declarat pentru B1.ro Florin Roman, deputat PNL.

„În politică în momentul în care ai semnat o moțiune se cenzură se pleacă de la prezumția că nu te joci cu viitorul unui guvern și nu dai un semnal populației care te-a votat. Previzibilitatea spune că dacă moțiunea are 238 de semnături trebuie să treacă, dacă oamenii care au semnat-o sunt oameni serioși. Dacă adăugăm că mai sunt încă vreo 11 parlamentari care au declarat că susțin această moțiune tehnic și teoretic, nu ar trebui să existe nici o problemă. Discutând însă de oameni care tranzacționează totul, și aici nu ma refer la membrii PNL, e posibil orice să se întâmple mâine, însă eu sunt optimist", a spus pentru B1.ro Daniel Fenechiu, senator PNL.

Despre posibilitatea ca Victor Ponta și formațiunea sa să creeze probleme Daniel Fenechiu a declarat: „Eu îl cunosc pe Victor Ponta de 29 de ani și știu că lăsând la o parte toate resursele domniei sale de a face politică în orice modalitate, are și un orgoliu extrem de pronunțat. Nu cred că orgoliul îi va permite să joace strâmb în această situație. Dacă mâine oamenii lui votează altfel înseamnă că tot ce a făcut este fățărnicie."

De asemenea senatorul crede că nu vor fi prea mulți membrii PSD prezenți în sală mâine. „PSD-ul fiind un partid care are niște resorturi destul de talibane, cred că mare parte din PSD-iștii care se roagă ca moțiunea să treacă și-ar dori să treacă cu mâna altora, pentru că în momentul în care votezi împotriva propriului tău guvern în PSD riști să fii într-o situație în care comeback-ul să fie extrem de dificil", a mai spus Daniel Fenechiu.

„Are șase mari să treacă, nu cred că a existat un moment mai bun. Mai sunt și ceilalți cu care am negociat pe lângă. Nu cred că se riscă PSD-ul să dea cash pentru că e pușcărie. Și cu asta cu mita cu hotărârea de guvern să le dea bani primarilor trebuie să facem ceva după moțiune pentru că e inadmisibil să folosești banii publici să mituiești primari pentru votul parlamentarilor, dar vom vedea după. Fiecare politician are strategia lui, dar sunt multiple semne că se vrea ca Dăncilă să plece", a declarat pentru B1.ro Florin Cîțu, senator PNL.

PMP: "Vulnerabilitatea poate veni de la membri Pro-România care au venit recent de la PSD"

Parlamentarii PMP au dat asigurări că ei vor fi prezenți joi pentru a vota moțiunea de cenzură. Viceliderul Petru Movilă a arătat că votul lor va fi la vedere.

"Poziția noastră este una foarte clară, toți aleșii PMP vor fi prezenți la votul pe moțiunea de cenzură și vor vota la vedere pentru aceasta", a declarat Petru Movilă pentru B1.ro.

Acesta a subliniat că, din discuțiile cu colegii din opoziție sunt strânse cele 233 de voturi pentru trecerea moțiunii de cenzură. Cât despre șansele de vreo schimbare de moment, Movilă a subliniat că "vulnerabilitatea stă în parlamentarii Pro-România trecuți recent la PSD", dar el are încredere că Victor Ponta știe ce spune.

Cum vor vota cei de la UDMR și minorități

La minorități lucrurile sunt mai clare. Aceștia știu exact cum vor vota.

„Noi nu votăm niciodată la vedere dar toată lumea știe că am spus că dacă vom vota împotrivă votăm împotrivă, că dacă votăm pentru, votăm pentru. De data aceasta votăm pentru”, a declarat pentru B1.ro Tanczos Barna, senator UDMR.

„Grupul nostru e împărțit, cam jumătate, jumătate, nu cred că se vor răzgândi, au mai avut loc discuții, negocieri nu, dar nu depinde de noi. În mod suprinzător va depinde de Ponta chestia asta. O să vedeți mâine. Sunt construcții foarte ciudate despre care vorbește și nu știu ce să spun" a declarat pentru B1.ro Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților naționale din Parlament.

PSD: "Tocmai pentru că au fost foarte multe răzgândiri nu cred nimic"

Pe de altă parte parlamentarii PSD sunt siguri că moțiunea va pica. „Exact ca moțiunea anterioară va pica cu brio, poate cu unul, două voturi mai multe”, a declarat pentru B1.ro senatorul PSD Liviu Marian Pop.

„Poziția e ușor de intuit, a parlamentarilor PSD, nu cred că trebuie multă informație. Tocmai pentru că au fost foarte multe răzgândiri nu cred nimic. Mi se pare că pentru orice parlamentar este un moment dificil, e o decizie dificilă pentru că este un subiect de interes public major și atunci este normal să îți fie greu să iei o decizie sau să fie nevoie să cântărești. E un subiect decisiv", a declarat pentru B1.ro Florin Manole, deputat PSD.

Ce fac cei de la Pro România și ALDE

„E o atmosferă bună, matematic dacă îi luăm în calcul pe cei care au semnat moțiunea poate trece. Plecările, dacă ne referim la cei care au plecat de la Cluj, sunt parlamentari care nu au semnat deci nu se includ în cei 237. Va fi o bătălie mâine și rezultatul va fi la limită. Pro-România votează, cine gândește altceva probabil se gândește la propriile slăbiciuni, caută un debușeu în altă direcție" a declarat pentru B1.ro Adrian Țuțuianu, senator Pro-România.

„Din câte știu eu nu s-a răzgândit nimeni dintre semnatari, este mobilizare ca toată lumea să fie prezentă și să voteze moțiunea așa cum am declarat. Va trece, văd o mobilizare foarte bună de ambele părți, va fi un vot foarte strâns, dar eu cred că moțiunea va trece. Nu știu ce vor face alții, noi suntem mobilizați împreună cu domnul președinte, chiar astăzi am avut o discuție cu președintele ca toată lumea să fie prezentă indiferent de alte motive personale pe care unii le au” a declarat pentru B1.ro Viorel Ilie, senator ALDE.

