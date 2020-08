Moțiunea de cenzură va fi citită, joi, în plenul reunit al Parlamentului (VIDEO)

Moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva cabinetului liberal condus de Ludovic Orban va fi citită, joi, în plenul reunit al Parlamentului. Senatul și Camera Deputaților sunt convocate în sesiune extraordinară comună, la ora 12, pentru prezentarea documentului intitulat „Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mită generalizată”.

