Moțiunea de cenzură depusă de Opoziție va fi citită miercuri, la ora 15.00, în Parlament și ar urma să fie votată sâmbătă, la ora 11.00, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Propunerea a venit din partea lui Florin Iordache și a primit 13 voturi în Biroul Permanent reunit.

În acest context, liberalii care fac parte din conducerea Parlamentului au părăsit sala, iar ședința a rămas fără cvorum.

Astfel, pentru a reface cvorumul. vicepreședinta Camerei Deputaților, Carmen Mihălcescu a ieșit din sală și l-a adus la ședință pe deputatul minorităților, Dragoş Gabriel Zisopol, iar ședința a fost reluată.

Liberalii au depus, marți, moţiunea de cenzură și susţin că au numărul necesar de voturi. Raluca Turcan a spus că documentul a fost semnat de 237 de aleşi, printre care şi patru de la PSD. Deşi calculele arată bine pentru opoziţie, Viorica Dăncilă este convisă că Guvernul nu va cadea. Textul moţiunii ar fi trebuit să fie citit marți seară, dar şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului a fost suspendată, din lipsă de cvorum.

