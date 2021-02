Motivele pentru care AUR cere demisia ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au mers, la sfârșitul săptămânii trecute, să protesteze în fața Ministerului Sănătății. Aceștia i-au cerut demisia ministrului Vlad Voiculescu, precizând că plecarea din funcție ”e o chestiune de asumare politică” în urma incendiului de la Institutul ”Matei Balș”. La protestul de sâmbătă, George Simion, co-președinte AUR, a anunțat că va depune o moțiune simplă în Parlament împotriva lui Vlad Voiculescu. Ulterior, duminică, ministrul Sănătății a discutat cu cei de la AUR, iar Simion a precizat apoi că a venit cu mai multe propuneri concrete la discuția cu oficialul guvernamental.

AUR cere demisia ministrului Sănătății: Care sunt motivele

”Am venit astăzi (sâmbătă - n.r.), în fața Ministerului Sănătății, pentru a spune stop batjocurii din țara noastră. Ne-au condus toți: PSD, PNL, USR. Sunt aceeași gașcă care fură banii de la sănătate, care fură banii de la educație, care fură banii pentru autostrăzi, care ne omoară cu zile de 31 de ani. De ce nimeni nu a organizat un protest imediat după incendiu? Pentru că în România se iese la protest doar la comandă. Acum trei luni, acest ministru cerea demisii și măsuri de urgență. De o lună, este ministru, a luat urgent acele măsuri? Nu am văzut, după cum nu am văzut să fie contestat cel care supervizează toate achizițiile din domeniul sănătății - Raed Arafat. Or să ne omoare pe toți, trebuie să ieșim în stradă, toți românii. Vlad Voiculescu vrea să privatizeze ce a mai rămas de privatizat. La 24 de ore de la această tragedie, nu vedem nicio demisie”, a declarat George Simion, la protestul de sâmbătă.

George Simion: Vlad Voiculescu că trebuie să-și dea demisia pentru că e o chestiune de asumare politică

Duminică, însă, au avut loc și discuții între ministrul Sănătății și o delegație a AUR, întâlnire în cadrul căreia George Simion i-a cerut din nou demisia lui Vlad Voiculescu, dar i-a prezentat și câteva propuneri. Printre altele, AUR dorește să se renunțe la finanțarea partidelor politice de la bugetul de stat, iar banii să fie folosiți pentru construcția de spitale.

„Cum arată spitalele din România, așa arată și acest minister, în halul în care l-am văzut eu. I-am reiterat domnului Voiculescu că trebuie să-și dea demisia pentru că e o chestiune de asumare politică. Credem că în interiorul USR-PLUS s-or mai găsi și alții care să ocupe funcția de ministru al Sănătății. (...) Am venit cu niște propuneri concrete. AUR dorește să renunțe la banii de la finanțarea partidelor politice. Sunt aproape patru milioane de euro. Vrem să oferim acești bani pentru construcția unui spital. Anul acesta se poate lucrul ăsta. I-am cerut sprijinul ministrului Vociulescu și cerem premierului Cîțu să ne acorde acest sprijin: să dea Ordonanță de Urgență cu privire la legea partidelor politice”, a declarat George Simion, duminică.

Tot atunci, co-președintele AUR a susținut că în România ar trebui instituită, din nou, starea de urgență.Cât costă o vacanță în Maldive pentru 7 zile? Mulți români au mers pentru că prețurile sunt ieftine

„Să înțeleagă toată lumea că suntem într-o situație de urgență acum. Trebuie declarată starea de urgență. Cu adevărat este o stare de urgență. Trebuie să trecem peste iarnă cu aceste spitale, în condițiile în care le știm cu toții.

Noi am venit cu o propunere: cei de la Ministerul Apărării să ofere generatoarele către spitale pentru că există un surplus de energie consumată în perioada asta”, a mai propus George Simion.