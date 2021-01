Captură Video - U.S. Embassy Bucharest / Facebook

Adrian Zuckerman a anunțat luni, 11 ianuarie că nu va mai fi ambasadorul Statelor Unite la București și a fost primit de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, în vizită de rămas-bun.

Mandatul său s-a încheiat brusc și a coincis cu scandalul politic izbuncit în SUA, după asaltul susținătorilor lui Donald Trump în Capitoliu.

Motivul schimbării ambasadorului SUA în România Adrian Zuckerman

Ministerul nu furnizează mai multe detalii despre plecarea ambasadorului, numit în 2019, însă, chiar dacă o astfel de încheiere bruscă de mandat al unui ambasador al SUA este neobișnuită, unul dintre motive ar putea fi schimbarea administrației de la Casa Albă, în condițiile în care Zuckerman a fost numit în funcție de către Donald Trump. De obicei, ambasadorii numiti politic își termină mandatul odată cu cel al președintelui SUA care i-a numit.

Analistul politic Radu Magdin a explicat pentru defenseromania.ro că plecarea acestuia din funcția de Ambasador la Statelor Unite era previzibilă.

"Retragerea actualului ambasador e normală. A venit politic, nu ca diplomat de carieră, și a îmbrățișat clar stilul trumpist. A făcut totodată campanie politică pentru un partid și a fost contondent cu altul, ambele pe față. Urmează foarte probabil până la îndeplinirea, în câteva luni, a confirmărilor procedurilor interne din Statele Unite ale Americii, un interimat al adjunctului misiunii, dar și o creștere a influenței raportat la România a foștilor doi ambasadori de aici, din echipa de tranziție, Mark Gitenstein și Michael Guest”, ne-a mărturisit și Radu Magdin.

Adrian Zuckerman, profilul unui ambasador numit politic

Pe 14 decembrie 2019, Adrian Zuckerman a preluat îndatoririle de Ambasador al Statelor Unite în România. Ambasadorul Adrian Zuckerman este un avocat renumit în New York şi, înainte de numire, era partener în domeniul dreptului imobiliar la firma internaţională de avocatură Seyfarth Shaw LLP. El a îndrumat cu succes importanţi clienţi persoane fizice şi juridice prin numeroase tranzacţii şi litigii sofisticate şi complexe. Ambasadorul Adrian Zuckerman a fost preşedintele unui comitet de evaluare a judecătorilor candidaţi pentru posturi la instanţa civilă din New York şi arbitru al Consiliului profesioniştilor din domeniul imobiliar al oraşului New York.

Ambasadorul Zuckerman a imigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte limba română fluent. Implicat activ în iniţiative filantropice şi educaţionale, el a fost membru al consiliului de administraţie al Kids Corp., organizaţie non-profit care îi sprijină pe copiii defavorizaţi din Newark, New Jersey şi a fost membru al consiliului absolvenţilor New York Law School.

La Massachusetts Institute of Technology (MIT), ambasadorul Zuckerman a obţinut o diplomă de licenţă în ştiinţele vieţii şi o diplomă de licenţă în management de la Sloan School of Management a MIT. El a obţinut de asemenea o diplomă în drept de la New York Law School.