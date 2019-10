Eveniment cu iz comunist în județul Alba. La inaugurarea unui pod peste Mureș, o elevă a recitat o odă în cinstea primarului din Teiuș, informează B1 TV. Acesta a fost lăudat pentru investiție și caracterizat drept „tânăr, învățat și cinstit".

Inaugurarea podului peste râul Mureș, care leagă orașul Teiuș de localitatea Căpud, a fost evenimentul anului pentru primarul Mirel Hălălai. Acesta a aranjat un program artistic cu elevii de la Liceul Teoretic Teiuș și de la Școala generală din Căpud.

