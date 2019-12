Adrian Năstase a venit cu o replică pentru televiziunea PRO TV după ce a fost inclus într-un material despre istoria corupției în România. Într-un material pe blogul personală în care se apară și privind acuzațiilor din dosarul "Trofeul Calității" care l-a adus în închisoare, Năstase le reamintește celor de la Pro TV că le-a șters datorii de 800 de milioane de lei în perioada în care era premier.

"Sunt tot mai fascinat de felul in care se aplica in Romania retetele lui Orwell. Mai ales in legatura cu ce s-a intamplat la noi in ultimii 30 de ani. Au fost difuzate, la acest sfarsit de an, diverse rezumate care au prezentat selectiv, subiectiv si, de multe ori, tendentios, unele secvente din acesti ani, tragand apoi concluzii generalizatoare. Sau au fost produse „pastile” care, in cateva minute, „explica” ce s-a intamplat in 30 de ani. Astfel, la Pro tv, a fost distribuit un filmulet de 8 minute, „Dupa 30 de ani”, despre istoria coruptiei in Romania. Un video gandit probabil pentru cei care urmaresc serialul „Las Fierbinti”.

Naiv fiind, nu stiu daca la „pacatele” guvernului Nastase in materie de coruptie nu ar fi trebuit adaugat, in acest video si faptul ca guvernul PSD de atunci a sters vreo 800 de milioane de lei, datorii ale postului Pro Tv", a scris Adrian Năstase pe blogul personal.

Fost premier între 2000 și 2004, Adrian Năstase a suferit 2 condamnări la închisoare: de doi ani de închisoare pentru corupție în dosarul "Trofeul Calității" și de patru ani de închisoare în dosarul Zambaccian.