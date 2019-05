Plecarea lui Liviu Dragnea la Rahova a dat ocazia unui anunţ greu de prevăzut chiar şi de cunoscătorii atenţi ai PSD. Greii PSD din urmă cu peste un deceniu, precum Adrian Năstase sau Octav Cozmâncă, revin în forţa în viaţa partidului.

Adrian Năstase a anunţat, marţi, constituirea unui grup de sprijin pentru actualul PSD.

"Împreună cu Octav Cozmâncă şi cu alţi foşti şi actuali lideri ai PSD, am decis să constituim Grupul de sprijin pentru actualul PSD, ţinând seama de situaţia dificilă a partidului după alegerile europarlamentare", a scris Adrian Năstase pe blog.

Dacă în cazul lui Adrian Năstase este bine cunoscut cum a făcul pasul înapoi din PSD odată cu problemele penale care i-au adus două condamnări, trebuie să notăm că nici Cozmâncă, numit odată "stăpânul baronilor", nu a plecat mai bine.

Ilustrativ pentru acest lucru este acest video din 2009 în care Virginil Iordache, celebru acum după ce a forţat medicii să îl transporte de la Suceava la Bucureşti cu elicopterul după anumite probleme la stomac, anunţa excluderea lui Cozmâncă din PSD Suceava. Acesta prezenta eliminarea acestuia drept o "autocurăţire" de membri sau foşti membri precum Mischie, Coţac sau Cozmâncă.

