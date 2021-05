Nazare, despre legea prin care evazioniştii scapă de închisoare dacă achită prejudiciul: Pragul de 100.000 de euro nu a fost ales aleatoriu / Trebuie să vedem cum concentrăm resursele pe recuperarea prejudiciilor (VIDEO)

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat vineri, pentru B1 TV, că Ministerul nu a susținut legea prin care evazioniştii scapă de închisoare dacă achită prejudiciul. Liberalul a precizat că există un grup de lucru care analizează impactul acestei legi, grup din care fac parte reprezentanți ai ANAF, ai Ministerului Finanțelor și ai celui de Justiție. Nazare a punctat că trebuie analizat dacă resursele administrative vor fi cheltuite pe recuperarea prejudiciilor de până în 100.000 de euro sau pe recuperarea marilor prejudicii.

Amintim că proiectul de lege în cauză, inițiat de fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, prevede că inculpații pentru evaziune fiscală scapă de închisoare și primesc doar amendă dacă prejudiul constatat este de până în 100.000 de euro și dacă îl achită integral. Mai mult, dacă evazioniștii achită încă 20% în plus, ei scapă de orice pedeapsă, indiferent de cuantumul prejudiciului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Săptămâna financiară”, moderată de jurnalistul Dan Bucura pe B1 TV.

