Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat joi seară, în direct pe B1TV, că liberalii vor propune un guvern cu aproximativ 16 ministere, și nu unul de 24 de portofolii, cum a fost cel condus de Viorica Dăncilă, care și-a găsit sfârșitul prin moțiune de cenzură.



„Este nevoie de ministere serioase, care să gireze domenii importante. Media europeană e în jur de 16 ministere. Cam atâtea ministere o să existe și în propunerea de guvern a PNL”, a subliniat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Președintele PNL a explicat că vineri dimineață, la ora 9.00, a fost convocat forul statutar al partidului, în care se va decide poziția liberalilor la întâlnirea cu șeful statului de la Palatul Cotroceni, delegația care va participa la aceste discuții, precum și mandatul cu care va merge la consultări.



„PNL este pregătit de guvernare de peste doi ani de zile. Imediat după alegerea mea ca și președinte, am reformat comisiile de specialitate ale partidului, am pregătit toate politicile sectoriale. De asemenea, am mobilizat oamenii de valoare, oamenii competenți, oamenii, care au expertiză, să se implice în elaborarea politicilor publice ale partidului. Noi, în orice moment, suntem capabili să punem pe masă un program de guvernare”, a subliniat Ludovic Orban, președintele și propunerea de premier a PNL.



Totodată, liderul liberalilor a recunoscut că atât în această seară, cât și mâine dimineață va purta mai multe runde de negocieri politice.

