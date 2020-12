Negocierile au fost blocate, din nou, din cauza neînţelegilor. Fiecare partid va merge la Cotroceni cu propria propunere de premier

Negocierile dintre PNL, USR-PLUS și UDMR s-au blocat din nou, la a doua rundă de negocieri, de duminică dimineață. Discuțiile au fost suspendate la propunerea lui Ludovic Orban, după aproximativ două ore, spun sursele B1 TV. Din primele informații rezultă că neînțelegerile s-au produs din cauza disputei pe șefia Camerei Deputaților, disputată atât de Ludovic Orban cât și de Dan Barna. Fiecare merge partid va merge la Cotroceni cu propria propunere de premier.

O variantă de mijloc ar fi fost ca PNL să propună prim-ministrul pentru că au obținut cele mai multe voturi, iar cei de la USR-PLUS să aibă șefia Camerei Deputaților. Șefia Senatului, ar fi urmat să revină partidului UDMR, pentru că nu nici liberalii și nici useriștii nu o doresc.

Liderii celor trei formațiuni politice nu au reușit să cadă de acord asupra împărțirii funcțiilor de premier, președinte al Camerei Deputaților și al Senatului.

Se pare că nu va fi emis un comunicat de presă comun, iar primele declarații ar urma să fie date după întâlnirea de la Cotroceni.

Din partea USR-PLUS, vor merge să discute cu președintele Klaus Iohannis, Dan Barna, Dacian Cioloș, Dragoș Tudorache, Cătălin Drulă și Cossete Chichirău. Acestă comisie îl va propune pe Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru.

În zilele următoare ar trebui să aibă loc noi negocieri, cel mai probabil, după ce Klaus Iohannis va avea un cuvânt de spus pentru eșecul din acest weekend, provocat de confrunatarea dintre Barna și Orban.

