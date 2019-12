Robert Negoiță, reprimit în PSD de Marcel Ciolacu: "Decizia îi aparține dacă vine în partid și va dori să candideze din partea PSD la Primăria Sectorului 3" (VIDEO)

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, după ședința CEx de luni, că a anulează hotărârea de suspendare din partid a primarului de la Sectorul 3, Robert Negoiță, iar decizia îi va rămâne acestuia dacă să revină și să candideze pentru un nou mandat.

"Am suspendat sau am anulat decizia de suspendare a dl Robert Negoiță. Din acest moment decizia îi aparține dacă vine în partid și va dori să candideze din partea PSD, cum a făcut-o și data trecută pentru Sectorul 3”, a anunțat Marcel Ciolacu.

Această decizie vine în contextul în care Gabriela Firea a declarat, luni, înaintea ședinței CEx, referitor la posibila anulare a suspendării lui Robert Negoiță din PSD, că s-ar bucura deoarece a avut o colaborare bună cu acesta, iar în partid e bine să nu mai fie această atitudine de a fi exclus sau izolat, în cazul în care ai mesaje care contravin celor oficiale.

Robert Negoiţă a fost suspendat din PSD la începutul lunii iulie, pentru o perioadă de şase luni, în baza unei decizii adoptate de Comitetul Executiv (CEx) al PSD. Decizia a fost luată ca urmare a "atacurilor repetate” pe care Negoiţă le-ar fi avut la adresa liderilor formațiunii.

