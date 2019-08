Negulescu, fost procuror DNA, replică pentru Gușă după acuzațiile aduse lui Tăriceanu, Ponta și Diaconu: ”A uitat când era parte a statului paralel când a preluat Realitatea TV?”

Fostul procuror DNA Mircea Negulescu l-a acuzat pe Cozmin Gușă că a preluat Realitatea TV, când făcea partea din statul paralel pe care îl invocă în jocurile politice din ultimele zile, potrivit stiripesurse.ro.



Declarația sa vine în contextul în care Cozmin Gușă a afirmat că susținerea lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale de către Pro România și ALDE ar fi fost stabilită în Croația, în urma unor jocuri oculte puse la cale George Maior, fost director SRI și actual ambasador român în SUA, fostul director militar al SRI Florian Coldea și un fost lider PSD.



„Mă amuză analiza lui Cozmin Gușă. Daca era asa bun analist cum explica ca nu a putut sa prevada degringolada economico financiara a postului Realitatea TV. A uitat când era parte a statului paralel când a preluat Realitatea TV?



Acum urla ca din gura de sarpe de statul paralel de care a beneficiat din greu. Domnul Gusa, va rog frumos sa aveti decenta sa nu mai blamati sistemul din care ati facut parte. Analizele domniei voastre nu fac doi bani! De ce ? Pentru ca sunteti o persoana lipsita de obiectivitate determinat de faptul ca sunteti interesat.



Un analist politic se prezuma ca este independent. In cazul domniei dumneavoastra, prezumtia de independenta este viciata de interesele financiare ale domniei dumneavoastra asa ca «Ciocul mic ca acum noi suntem la putere».



In rest cred ca electoratul percepe incercarea domniei dumneavoastra de a manipula in interes propriu “ cartile””, spune Mircea Negulescu.



Așadar, Cozmin Gușă a susținut, la Realitatea TV, că Victor Ponta și Călin Popescu-Tăriceanu, liderii ALDE și Pro România, și Mircea Diaconu sunt, în realitate, niste conserve fie ale serviciilor secrete comuniste, doi dintre ei, fie ale serviciilor de după 1989, unul dintre ei.



În plus, el a precizat că „această șmecherie vine din disperare și disperarea cred că are la bază numirea Danei Gîrbovan la Ministerul Justiției, adversar declarat al cuplului Florian Coldea - Laura Codruța Kovesi, iar faptul că a fost nominalizată drept ministru al Justiției independent cu posibilitatea de a nominaliza șeful Parchetului General și al DNA, cred că i-a pus pe mulți pe jar”, potrivit aceleiași surse.